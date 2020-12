Corona 1258 neue Fälle in einer Woche – die Zahlen steigen im Thurgau laufend an Im Thurgau erreichen die Ansteckungen mit dem Coronavirus wöchentlich neue Höchstwerte. Die Spitäler rekrutieren neues Fachpersonal.

Einblick ins Contact-Tracing der Lungenliga Thurgau.

Bild: Andrea Stalder

Der Kanton verzeichnet weiterhin einen starken Anstieg an Coronafällen. In der vergangenen Woche sind im Thurgau 1258 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit hält ein Trend an. In der Vorwoche waren es 1006 positive Fälle, in der Woche zuvor deren 839. Diese Zahlen sind den wöchentlichen Lageberichten des Kantons zu entnehmen.



Ansteckungen bei Freunden und am Arbeitsplatz

Eine hohe Auslastung verzeichnen auch die Contact-Tracer. Sie wurden nochmals aufgestockt auf derzeit 109 Personen. Pro Fall müssen sie derzeit «sehr viele Kontaktpersonen» für die Nachverfolgung der Ansteckungsketten berücksichtigen. Dabei zeichne sich oft ein gewisses Muster ab, wo sich die Leute mit dem Virus infizierten. Im Bericht des Kantons heisst es:

«Treffen mit Freunden und Familien, eigener Haushalt, Arbeitsplatz.»



Bei der Corona-Hotline des Kantons ist die Nachfrage ebenfalls hoch. 1272 Anrufe nahmen die Mitarbeiter in der vergangenen Woche entgegen. Das sind deutlich mehr als in der Vorwoche, wo die Telefone 866 Mal klingelten.

Fachpersonal hilft beim Spital aus

Die steigenden Ansteckungszahlen wirken sich auch auf die Spitalauslastung aus. Der Kanton weist darauf hin, dass er die Bettenplätze in den Spitälern – auch auf den Intensivstationen – für Coronapatienten weiter ausbaut. Kritisch sei aber vor allem die Verfügbarkeit von Fachpersonal. Erste Fachleute sind bereits von den Privatkliniken für einen Einsatz in einem der beiden Kantonsspitälern rekrutiert worden. Sie sollen das stark beanspruchte Spitalpersonal entlasten. Auch sind 17 Angehörige des Zivilschutzes zur Unterstützung der Spital Thurgau AG aufgeboten.



Seit März verzeichnet der Kanton Thurgau insgesamt 9190 Coronafälle. 82 Personen waren am Mittwoch hospitalisiert, 20 davon auf der Intensivstation. 140 infizierte Personen sind im Thurgau seit Ausbruch der Pandemie gestorben.