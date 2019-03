Corinne Bolzli übernimmt Steckborner Steueramt Die frühere Gemeindeschreiberin von Herdern wechselt an den Untersee.

Bruno Klaiber heisst seine Nachfolgerin Corinne Bolzli willkommen. (Bild: PD)

(red) Am 1. März hat Corinne Bolzli aus Müllheim ihre Stelle bei der Stadtverwaltung Steckborn angetreten. Die künftige Leiterin des Steueramtes wird von ihrem Vorgänger Bruno Klaiber in ihre Aufgaben eingeführt. In den vergangenen sechs Jahren war Corinne Bolzli als Gemeindeschreiberin, Leiterin Steueramt und Leiterin Finanzen auf der Gemeindeverwaltung Herdern tätig. Die Stadtverwaltung heisst Bolzli herzlich in ihrem Team willkommen.