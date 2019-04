Coop eröffnet nach Umbau in Aadorf, Aldi eröffnet neu in Rickenbach Am Donnerstag laden Aldi in Rickenbach und Coop in Aadorf zur Eröffnung ein. Während die Aldi-Filiale neu ist, liegt hinter den Aadorfer Coop-Mitarbeitern eine 10-monatige Umbau-Phase. Coop hat dafür 14,6 Millionen Franken investiert. Olaf Kühne

Die Coop-Führungsriege mit Esther Güttinger, Stefan Rüegg und Alex Scherrer sowie Saskia Reichmuth und Roman Buchs von der Drogerie Buchs posieren in der neu umgebauten Filiale. (Bilder: PD)

Gleich zwei Detailhandelsketten laden heute Donnerstag zur Eröffnung einer Filiale im Hinterthurgau: Aldi hat sich neu in Rickenbach eingerichtet, Coop öffnet seine Aadorfer Niederlassung nach einem Umbau wieder.

Aldi betreibt in Rickenbach an der Breitestrasse 5 mit zwölf Mitarbeiterinnen auf 800 Quadratmetern seine zwölfte Thurgauer Filiale; die 202. in der Schweiz. In seiner Medienmitteilung betont das Unternehmen die «nachhaltige Filialtechnik». So seien LED-Leuchtmittel und eine Kälte-Wärme-Verbundanlage installiert.

Dem will Coop nicht nachstehen: Die Genossenschaft berichtet, dass ihre Aadorfer Filiale mit 42 Mitarbeitenden nun nach Minergie-Standard isoliert ist und auf ihrem Dach über eine 1100 Quadratmeter grosse Fotovoltaik-Anlage verfügt. Zudem seien «Kühlanlagen mit dem umweltneutralen, klimaschonenden Kältemittel CO2 und stromsparende LED-Leuchten installiert». Für Heizung und Warmwasser dienen die Abwärme der Kühlanlagen und Fernwärme.

Das Team der neuen Rickenbacher Aldi-Filiale.

In Aadorf halten zudem die sogenannten Self-Check-out-Kassen Einzug; deren fünf hat Coop eingerichtet. Ferner ist im Laden auch die Drogerie Buchs untergebracht sowie ein Tchibo-Shop, ein Kiosk mit Blumen-Ecke, einen Annahmestelle der Oecoplan-Textilreinigung und eine Abholstation für Onlineshops der Coop-Gruppe.

Zu ihren Neu- respektive Wiedereröffnungen bieten beide Detailisten ihrer Kundschaft spezielle Aktionen. Bei Coop gibt es zehnfache Superpunkte, Luftballons für Kinder sowie Bratwürste vom Grill und Soft Ice für 2 Franken. Gar gratis ist die Bratwurst bei Aldi in Rickenbach, indes nur gegen Vorlage des Kassenbons. Ferner offeriert der Discounter 25 Prozent Rabatt auf Obst und Gemüse sowie diverse Degustationen.