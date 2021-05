Volksabstimmung 13. Juni «CO2-Gesetz gefährdet die Schifffahrt»: Unternehmer und Politiker setzen sich aus Angst vor steigenden Kosten zur Wehr In den Augen des Nein-Komitees schadet das CO 2 -Gesetz, über das am 13. Juni abgestimmt wird, der Landwirtschaft, den Wirten, dem Transport und der Schifffahrt. Die Komiteemitglieder befürchten insbesondere höhere Preise und dadurch wieder mehr Einkaufstourismus im grenznahen Ausland.

Das sich aus Politikern, Unternehmern und Gewerbetreibenden zusammensetzende Komitee «Nein zum CO 2 -Gesetz» zeigt Flagge bei seiner Medienkonferenz in Frauenfeld. Bild: Christof Lampart

Die bürgerlichen Politiker und Gewerbevertreter im kantonalen Nein-Komitee sehen schwere Zeiten auf die einheimische Wirtschaft und Gesellschaft zukommen, sollte das Volk am 13. Juni Ja stimmen.

Für SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr ist die Vorlage «vor allem ein Weg, um mehr Steuern und Abgaben zu erheben und umzuverteilen. Das Klima hat davon nichts». Auch sieht die Politikerin durch die «Zweckentfremdung» der Nationalstrassen- und Agglomerationsstrassenfonds-Gelder (NAF) – diese sollen bei einem Ja zum CO 2 -Gesetz hälftig in den Klimafonds fliessen – den möglichen Bau der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) «massiv gefährdet, was dem Volkswillen widerspricht», so Gutjahr.

Zehnmal so viel wie in Deutschland?

Unternehmer Hermann Hess betonte, dass die geltenden Gesetze bis ins Jahr 2030 zu einer weiteren CO 2 -Senkung um 20 Prozent führen werden. «Wir brauchen also kein neues Gesetz», so Hess. Zumal dies preislich überrissen sei. «Die meisten Länder haben noch keine CO 2 -Emissionssteuer, Deutschland wendet heute 20 Euro an, wir aber zahlen heute 100 und werden mit dem neuen Gesetz 200 Franken je Tonne CO 2 bezahlen müssen», rechnete Hermann Hess vor.

Gerade ein Unternehmen wie seine Bodensee-Schifffahrt würde darunter leiden: «Eine Fähre kann heute nicht auf Diesel verzichten, da eine Elektroumstellung viel zu teuer käme, wir haben bereits entsprechende Berechnungen angestellt. Den Mehrpreis müsste man dann auf die Fährpreise umlegen», sagte Hess.

Mehrkosten von 540'000 Franken befürchtet

Für den CEO der Frauenfelder Hugelshofer Logistik AG, Martin Lörtscher, werden durch das CO 2 -Gesetz die Heiz- und Treibstoffpreise erhöht und so die Transporte für die Grundversorgung verteuert. Allein seine Firma hätte, wenn der Diesel um zwölf Rappen aufschlagen sollte, jährliche Mehrkosten von 540'000 Franken zu tragen. Doch die Verteuerung treffe die Falschen, denn in der Schweiz fahre die modernste LKW-Flotte der Welt. Lötscher sagte:

«In den letzten 20 Jahren hat sich der Schadstoffausstoss eines Verbrennungsmotors um 98 Prozent reduziert.»

Das zeige, dass man klimafreundliche Fortschritte mit Innovation und Forschung und nicht mit Verboten und Abgaben schaffe.

Höhere Fixkosten, mehr Einkaufstourismus

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, sieht mit dem CO 2 -Gesetz eine Gefahr auf die Wirte zurollen:

«Unsere Fixkosten würden steigen, denn Diesel, Heizöl und Gas zum Kochen würden einen mittleren Gastronomiebetrieb um 2000 jährlich verteuern».

Der Präsident der Jungen SVP Thurgau, Marco Bortoluzzi, stiess sich an der «ungerechten Flugticketabgabe». Die Jugend trage heute schon schwer an Corona und müsse in Zukunft die ganzen Schulden schultern. Jetzt wollten die Jungen wieder reisen, doch könnte die Flugticketabgabe dazu beitragen, «dass sich das nicht mehr alle leisten können».

Höhere Preise und mehr Einkaufstourismus?

Enrique Castelar vom Liberalen Komitee für eine wirksame Umweltpolitik forderte, dass sich die Schweiz für den Aufbau eines internationalen Emissionshandels noch stärker einsetzen müsste, denn so könne man den CO 2 -Ausstoss limitieren «und letztlich nur dort zulassen, wo es ökonomisch Sinn macht».

Zuletzt legte der Präsident der SVP Thurgau, Ruedi Zbinden, die Position der Landwirte dar:

Das Gesetz würde dazu führen, dass sich die Schweizer Lebensmittel verteuerten und der Einkaufstourismus angeheizt wird.

Das könne weder im Sinn der Umwelt noch der Thurgauer Landwirtschaft sein.