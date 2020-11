Christoph Cohen übernimmt in Homburg ad interim die Stelle im Pastoralraum Die katholische Kirchgemeinde Homburg hat alle seine traktandierten Geschäfte genehmigt, darunter auch die Aussensanierung der Kirche Gündelhart.

Der neue Pastoralraumleiter Christoph Cohen stellt sich den Homburger Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern vor. Bild: Manuela Olgiati

«Dass die erste Kirchgemeindeversammlung seit der Fusion zur Kirchgemeinde Homburg in der Kirche Homburg stattfindet, ist speziell», sagte Kirchenpräsident Beat Tischhauser. Grund ist das Verschiebedatum wegen der Coronapandemie. Am Sonntag nach dem Gottesdienst nahmen 32 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger an der Kirchgemeindeversammlung teil. Dort stellte sich der neue Pastoralraumleiter Christoph Cohen vor.

Seit der Kündigung des bisherigen Gemeindeleiters konnte die Stelle im Pastoralraum nicht mehr besetzt werden. Interimsweise hat diese Aufgabe Bischofsvikar Hanspeter Wassmer geführt. Seit dem 9. November ist nun interimsweise Diakon Christoph Cohen aus Schaffhausen in einem 50-Prozent-Pensum zuständig. Fast zum Schluss der Versammlung sprach Tischhauser von der Zusage für die Gemeindeleiterstelle des Pastoralraumes Thurtal-­Seerücken-Untersee. Noch am Freitag zuvor hatte sich Cohen erst der Kirchenbehörde vorgestellt. Der 65-jährige Cohen sagte:

«Ich wurde in diesem Sommer pensioniert und ich bin nur befristet bis Sommer 2021 für das Pastoralleiteramt zuständig.»

Trotz dieser Lösung bleibt eine rasche Suche für eine langfristige Lösung notwendig.

Jahresrechnung schliesst mit Gewinn ab

Haupttraktandum an der Kirchgemeindeversammlung waren die Zahlen. «Ich freue mich über das positive Ergebnis», sagt Kirchenpflegerin Maria Streule. Die Jahresrechnung 2019 schliesst bei einem Aufwand von rund 446'000 Franken mit einem Gewinn von knapp 29'000 Franken um knapp 14'000 Franken besser ab als budgetiert. «Das Budget konnte eingehalten werden, zudem wurden mehr Steuererträge eingenommen», sagte die Kirchenpflegerin zum erfreulichen Resultat. Einstimmig und ohne Diskussion genehmigten die 32 Kirchbürger die Jahresrechnung.

Auch den Antrag, den Gewinn dem Konto Eigenkapital zuzuführen, hiessen die Stimmberechtigten gut. Wie Streule ausführte, sind alle Veranstaltungen, die pandemiebedingt im 2020 nicht stattfinden konnten, im 2021 geplant. Den beiden Budgets 2020 und 2021 mit dem bisherigen Steuerfuss von 30 Prozentpunkten hiessen die Kirchbürger diskussionslos und einstimmig gut.

Neue Fassade für Kirche St. Mauritius

Die Kirchbürger sagten zudem Ja zu einem Kreditantrag von 65'500 Franken für die Aussenrenovation der Kirche Gündelhart. «Seit 40 Jahren wurden an der Fassade der Kirche St.Mauritius keine Renovationsarbeiten mehr durchgeführt», sagte Präsident Tischhauser. Die Sanierung der Fassade ist im 2021 geplant.

Die Kirche St. Mauritius in Gündelhart. Bild: Manuela Olgiati

Frühzeitig hat Daniela Herzog nach sechs Jahren als Mitglied in der Kirchenbehörde ihren Rücktritt per Ende 2020 bekanntgegeben. Vorerst macht die Behörde mit vier Mitgliedern weiter. Nun wird nach einem Kandidaten gesucht, eine Ersatzwahl kündigte Tischhauser jedoch nicht an. Ihre Stelle per 30. November gekündigt hat ausserdem Seelsorgemitarbeiterin Pia Holenstein.