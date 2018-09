Chrischona Aadorf feiert 25-jähriges Bestehen ihrer Kapelle Beim Kapellen-Jubiläum erhielt die Aadorfer Chrischona-Gemeinde viel Lob vom Gemeinderat und der katholischen Kirchgemeinde. Kurt Lichtensteiger

In Erinnerung an die vor 25 Jahren erstellte Chrischona-Kapelle versammelten sich am Sonntagnachmittag zahlreiche Gemeindeglieder, aber auch interessierte Gäste aus der Öffentlichkeit. Jung und Alt vergnügten sich mit einem Bobbycar-Rennen, beim Harrassenstapeln oder in der «Kafilounge». Eine Band sorgte für musikalische Unterhaltung.

Wichtiger Partner bei Integration

Gemeinderätin Sabina Köstli Peter übermittelte die Grussbotschaft des Gemeinderates an die Festgemeinde. Sie sagte, dass die Chrischona Aadorf ein wichtiger Partner ist bei der Betreuung und Integration von Asylbewerbern. Pfarrer Daniel Bachmann betonte die ökumenische Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchgemeinde, die vor 25 Jahren noch undenkbar gewesen sei.