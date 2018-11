In Ettenhausen am dritten Sang-und-Klang-Fest: Chöre singen und klingen Das Sang-und-Klang-Fest zog am Samstagabend 250 Besucher an. Der örtliche Männerchor hatte befreundete Chöre eingeladen. Spaghettiplausch und Barbetrieb bis spät rundeten die Unterhaltung ab. Christoph Heer

Auf dem Smartphone-Display: der Aadorfer Gospelchor Yes in Ettenhausen. (Bild: Christoph Heer)

Der Männerchor Ettenhausen ist zwar mit seinen 111 Jahren nicht mehr der jüngste, aber doch noch gut und fit genug, einen wunderbaren Gesangsabend zu organisieren. Zusammen mit befreundeten Vereinen zeigte man, was es heisst, stolz vor grossem Publikum zu stehen und mit Inbrunst genau das zu präsentieren, was ein Gesangschor ausmacht – die trainierten Stimmbänder. Rund 250 Besucher genossen das äusserst kurzweilige Programm. Schon in der ersten Konzertstunde standen drei verschiedene Gesangsformationen im Scheinwerferlicht. Bevor aber der Sängerbund an der Thur aus Uzwil und der Aadorfer Gospelchor Yes zum Mitklatschen und Mitwippen aufforderten, zeigte der organisierende Männerchor Ettenhausen, was in ihm steckt. Unter der Leitung von Brigitte Sennhauser ertönte Liedgut wie das «Mala Moja», «Über den Wolken» oder «Im Weinparadies». Der Dirigentin gelang es vorzüglich, den mit Gastsängern angereicherten Projektchor, auf seinen Auftritt zu fokussieren.

Der Männerchor Ettenhausen. (Bild: Christoph Heer)

Die dritte Ausgabe bleibt in Erinnerung

Der Dorfznacht – Spaghetti – wurde vorgängig genossen, in der Pause dann ein feines Stück Kuchen, und nach dem Konzertteil – der Ergänzung fand durch die Rebbergstreet-Band und Daniel Borak’s Tap Dan’s Company – ein Abstecher an die Bar, um in die Nacht hineinzufeiern. Das dritte Sang-und-Klang-Fest wird in bester Erinnerung bleiben, auch dank den fleissigen, jungen Helferinnen in der Küche und im Service. Und natürlich dank dem gut gelaunten und applaudierfreudigen Publikum.