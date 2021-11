Advent Chnoblibrot, Glühwein und Karussell: Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt Tobel lockte viel Volk auf das Komturei-Areal Viel Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten gab es am Samstag und Sonntag am Weihnachtsmarkt in der historischen Klosteranlage zu sehen, kaufen und verkosten.

Maya Mussilier verkauft am Weihnachtsmarkt Tobel unter dem Label Hapu-Design Finger- und Handpuppen. Bild: Maya Heizmann

Das Bild könnte aus einem Kinderbilderbuch stammen: der Lichterglanz in der Komturei. Am Wochenende hiess es: Bummeln, staunen und geniessen. Marktstände mit Kunsthandwerk, Kerzenziehen, der Samichlaus zu Besuch oder das Gratis-Kinderkarussell: All das verlieh dem Weihnachtsmarkt Tobel ein besonderes Flair. Die Besucherinnen und Besucher kamen in Scharen.

Viele Kunsthandwerker zeigten ihre kreativen Erzeugnisse. So auch die Schwestern Maya Mussilier und Rita Kohn. Unter dem Label Hapu-Design präsentierten sie ihre handgestrickten Puppen. Die Unikate reichten vom Elefanten, der Fledermaus und dem Löwen über den Affen oder das Krokodil bis zum Eskimo oder der Braut mit Schleier. Das Känguru hatte in seinem Beutel ein Junges, und die Henne freute sich über ihre Bibeli. «Wir möchten den Leuten ein Lächeln auf ihre Gesichter zaubern», sagte Maya Mussilier. Die Hand-und Fingerpuppen würden sich gut für Therapiezwecke eignen.

Das Kinderkarussell war sehr beliebt. Bild: Maya Heizmann

Feine Düfte und viel interessantes Handwerk

Gottfried Nadler geht einem traditionellen Hobby nach, er kreiert schöne Holzkörbe. Nebenan zeigte Denise Leutwyler fein duftende Seifen und Salben, etwa wie Orangenseife, mit Apfelzimt oder mit Rosmarin. Bei der Frauengemeinschaft Tobel-Tägerschen lockte der Duft von frischen Crêpes die Leute an. Edith Böhler wartete mit apartem Schmuck aus Nespresso-Kapseln auf. Aus heimischen Hölzern schuf Schreiner Sandro Nessensohn Kugelschreiber, Schlüsselanhänger, Brieföffner, Zapfenzieher. Weiter wurden Stricksachen, Bienenwachsfiguren, von Hand geritzte Gläser und vieles mehr angeboten. Kinder konnten Lebkuchen verzieren und Kerzen ziehen.

Die örtliche Feuerwehr bot feine Fonduebrote an. Bild: Maya Heizmann

Auf einem Elefanten, einem Schwein oder auf einem Schwan zu reiten: Das Karussell zog die Kleinen magisch an. Auch der Besuch des Samichlaus mit dem Eseli sorgte für Freude. Über dem Areal lag ein Gemisch von Düften: Von Chnoblibrot über Glühwein bis zu Grillwürsten schwebte über dem Markt. Die Feuerwehr Tobel-Tägerschen lockte mit feinem Brot mit Käsefonduefüllung. Und in der Komtureibeiz konnte man sich aufwärmen, wenn man ein Covid-19-Zertifikat hatte.