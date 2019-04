Charles Lewinsky in Diessenhofen - Oder: Die Macht des geschriebenen Wortes Über hundert Besucher kamen in den Rathaussaal, wo der bekannte Autor Charles Lewinsky aus seinem neuen Roman «Der Stotterer» las. Thomas Güntert

Charles Lewinsky im Rathaus Diessenhofen. (Bild: Thomas Güntert)

Überwältigt war Stadtpräsident Markus Birk von den weit über hundert Besuchern, die am Montagabend zur Lesung von Charles Lewinsky in den Diessenhofer Rathaussaal gekommen waren. Der Zürcher Dramaturg, Autor und Schriftsteller schrieb über tausend Drehbücher, legte Harald Juhnke Worte in den Mund und verfasste die Schweizer Sitcom «Fascht e Familie».

Wer einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend wie bei der Eröffnungsveranstaltung des zehnten Literaturfestivals «Erzählzeit ohne Grenzen» mit Federica de Cesco erwartet hatte, sah sich getäuscht. Lewinsky präsentierte eine Lesung im wahrsten Sinne des Wortes.

34 Autorinnen und Autoren zu hören 34 Autorinnen und Autoren zu hören Das grenzüberschreitende Literaturfestival «Erzählzeit ohne Grenzen» wird von der Stadt Singen, Stadt sowie Kanton Schaffhausen und dem Agglomerationsverein Schaffhausen organisiert. Vom 6. bis 14. April gibt es in der grenzüberschreitenden Region an 43 Austragungsorten 59 Veranstaltungen mit insgesamt 34 Autorinnen und Autoren. (gün) www.erzaehlzeit.com

Der Autor, der am kommenden Sonntag seinen 73. Geburtstag feiert, las in zwei zwanzigminütigen und einem zehnminütigem Block aus der Geschichte des Stotterers Johannes Hosea Stärckle, der ganz auf die Macht des geschriebenen Wortes setzt und es rücksichtslos einsetzt, bis es ihn ins Gefängnis bringt. Mit Briefen, Bekenntnissen und erfundenen Geschichten versucht er auch Leute für sich zu gewinnen, die über sein Los bestimmen. Humorvolle Passagen lockerten die Lesung immer wieder etwas auf. Lewinsky las klar und deutlich in akzentfreiem Hochdeutsch und gab lediglich zwei kurze Inputs in «Züridütsch».

Ein Lob des Stadtpräsidenten

Der Autor las allerdings zu leise. «Bei so vielen Leuten geht es ohne Mikrofon einfach nicht», schimpfte ein Mann, der in einer der hinteren Reihen sass und nicht viel verstanden hatte. Nach einer knappen Stunde war Schluss und der Erfolgsautor signierte noch einige seiner Romane. Markus Birk bemerkte, dass er kein Buch kennt, das bereits auf den ersten drei Seiten so fesselnd und humoristisch sei.

Dann lud der Stadtpräsident die Besucher zum Apéro ein, wo noch rege über die Lesung diskutiert wurde. Die Meinungen gingen dabei allerdings sehr weit auseinander. «Eine grosse Persönlichkeit mit gutem Humor», schwärmte ein junge Frau. «Emotionslos und langweilig», sagte dagegen ein älterer Mann, der sich direkt auf den Nachhauseweg machte.