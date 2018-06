Carlo Parolari wird neuer Präsident der Thurgauer Spitalgruppe

Zur Thurmed-Gruppe gehören die Spital Thurgau AG sowie weitere zehn Gesellschaften. Die Spital Thurgau AG umfasst die beiden Kantonsspitäler in Frauenfeld und Münsterlingen, die Klinik St.Katharinental in Diessenhofen, die Psychiatrischen Dienste Thurgau sowie die weiteren Gesellschaften, die entweder zur Thurmed Gruppe oder zur Spital Thurgau AG gehören: Pathologie Institut Enge, Pathologie zum Regenbogen in Kreuzlingen, Praxisgemeinschaft Storchen in Stein am Rhein, Radiologie am Bahnhof in Frauenfeld, Radiologisches Institut in Weinfelden, Spitalpharmazie Thurgau in Münsterlingen, Sportpraxis am See in Münsterlingen, Thurmed Immobilien in Frauenfeld, Venenklinik Bellevue in Kreuzlingen und Wäscherei Bodensee in Münsterlingen. (red)