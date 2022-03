Tourismus Steckborner Campingplatz-Knatsch: Dauercamper erhalten vorerst keine Kündigung Zwischen den unzufriedenen Steckborner Dauercamper und Vertretern des Stadtrats fanden in jüngerer Vergangenheit zwei Aussprachen statt. Diese Gesprächen führten dazu, dass sich der Stadtrat nun Gedanken macht, dass nebst Touristen auch Dauercamper Platz haben auf der Anlage am Untersee.

Der Campingplatz Steckborn. Archivbild: Nana Do Carmo

Das sorgte für mehr Wellen als ein Sturm auf dem Untersee: Ende 2021 orientierte der Stadtrat die Öffentlichkeit sowie die Campingplatz-Pächter beim Strandbad Steckborn, dass der bestehende Campingplatz eine Umnutzung erfährt. In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Campingstellplätze dauerhaft verpachtet. Der Stadtrat beschloss einen Systemwechsel zu einem öffentlichen Passanten-Camping­betrieb und stellte den Dauercampern die Kündigung per Ende 2022 in Aussicht.

Jonas Füllemann, Stadtrat Steckborn (Ressort Freizeit, Kultur und Tourismus). Bild: PD

Zwischenzeitlich trafen sich der Ausschuss der Dauercamper mit Stadtpräsident Roland Toleti sowie dem ressortverantwortlichen Stadtrat Jonas Füllemann zweimal zu einer Aussprache. Das Ergebnis dieser Diskussion floss in die nochmaligen stadträtlichen Erwägungen mit ein, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Steckborn. Es heisst weiter:

«Der Stadtrat möchte an der angekündigten Umnutzung des Campingplatzes grundsätzlich festhalten.»

Allerdings habe er – basierend auf der Idee einer Mischnutzung – beschlossen, gemeinsam mit einem Planer zu prüfen, ob allenfalls ein etappiertes Vorgehen durchführbar wäre. Eine solche etappierte Änderung bis hin zu einer Mischnutzung in Kombination mit einer höheren Standmiete könne eine mögliche Lösung darstellen, die jedoch seriös zu prüfen ist.

Vorerst keine Kündigungen für Dauercamper

Aus diesen Gründen würden vorerst keine Kündigungen ausgesprochen, bis weitere Abklärungen abgeschlossen seien. Zudem werde den Pächtern des Campingplatzes eine ausserordentliche Kündigungsfrist zugestanden, wenn sie auf die Saison 2022 verzichten möchten. Um die Leistungsvereinbarung und den Pachtvertrag mit der Betreiberschaft des Strandbades zu überarbeiten und Ideen für den Strandbadbetrieb zu entwickeln, habe sich der Stadtrat zum Einsatz einer Arbeitsgruppe entschlossen. (red)