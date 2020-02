Camper meldeten sich anonym beim Fischinger Gemeinderat Unzufriedene Waldruh-Bewohner haben sich beim Fischinger Gemeinderat beschwert. Dessen Angebot blieb jedoch unbeantwortet.

Der Camplingplatz Waldruh in Dussnang. (Bild: Reto Martin)

Zunächst meldeten sich Camper zu Wort, welche sich an Nachbarn und Infrastruktur stören. Dann waren es ehemalige Bewohner der Residenz Waldruh, die von wüsten Szenen mit körperlichen und verbalen Angriffen berichteten. Wieder andere fanden die Kritik am Fischinger Campingplatz übertrieben. Und dennoch: Die Waldruh wurde ihrem Namen in den vergangenen Wochen kaum gerecht.

René Bosshart

Gemeindepräsident Fischingen (Bild: Olaf Kühne)

«Von den Auseinandersetzungen in der Waldruh habe ich nichts mitbekommen», sagt René Bosshart. Trotzdem war der Fischinger Gemeindepräsident nicht völlig überrascht darüber, dass der Campingplatz kürzlich Thema in dieser Zeitung war. «Wir haben Anfang Dezember ein E-Mail von Campern erhalten, in dem die Ordnung auf dem Platz bemängelt wurde.» Darin sei angekündigt worden, man werde sich an die Medien wenden, sollten sich die Zustände nicht bessern. Die Nachricht sei anonym – lediglich mit «die Camper» unterzeichnet – gewesen.

Keine Rückmeldung erhalten

«Wir haben in unserer Antwort angeboten, dass wir gerne bereit seien, die Situation im Rahmen eines Augenscheins aufzunehmen, und dazu um einen Terminvorschlag gebeten», erklärt Bosshart. Danach habe man aber keine Rückmeldung mehr erhalten. Im Gemeinderat sei der Campingplatz bisher kein Thema gewesen. Für die Gemeinde gebe es aktuell keinen Grund, sich einzuschalten. «Ginge es um baurechtliche Themen oder etwas, was das öffentliche Recht anbelangt, würde es uns natürlich betreffen», sagt Bosshart.