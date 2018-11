Bundesrat Cassis bei der FDP Thurgau: «Grenzgänger sind eine wichtige Ressource»

Bundesrat Ignazio Cassis erinnerte in seinem Referat an der Herbsttagung der kantonalen FDP an zwei Thurgauer, die beim Bau des modernen Bundesstaates eine tragende Rolle gespielt haben: Thomas Bornhauser und Johann Konrad Kern. Er sagte: «Wir Freisinnigen haben dem Thurgau viel zu verdanken.»

In einem Podium unter der Leitung von Kristiane Vietze diskutierte Cassis mit Nazmije Ismaili, Präsidentin der Thurgauer Jungfreisinnigen, Nationalrat Hansjörg Brunner, Parteipräsident David H. Bon und Kantonsrat Anders Stokholm über Grenzregionen. Dabei votierte der Bundesrat bei den internationalen Beziehungen zu etwas mehr Gelassenheit. Es müsste nicht immer alles pingelig bis ins letzte Details geklärt sein: «Sonst kommen wir nicht weiter.»

Bevor sich Cassis wieder auf den Weg in seine Heimat machte, kam er kurz auf den Slogan des Thurgau für das Fête des Vignerons zu sprechen: «Bien plus que des pommes». Ihm sei dabei eine Idee für den Slogan von Thurgau Tourismus gekommen: «The second biggest apple». Auf dem Weg zu den gedeckten Tischen durften einige Thurgauer noch ein Erinnerungsfoto mit Ignazio Cassis machen, dann sass der Bundesrat in seinem Wagen Richtung Tessin.