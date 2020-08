Bundesgericht gibt Thurgauer Migrationsamt recht: Slowakischer Sozialhilfebezüger muss gehen Ein 36-jähriger gelernter Schreiner hat sich in der Schweiz keine Existenz aufbauen können. Da er dauerhaft von Sozialhilfe lebt, muss er das Land verlassen.

Mit seiner Putzfirma hatte der Slowake zeitweise mehr Ausgaben als Einnahmen. Benjamin Manser

Ein 36-jähriger Slowake hat sich in der Schweiz innert 16 Jahren keine wirtschaftliche Existenz aufbauen können. Das Thurgauer Migrationsamt forderte ihn deshalb 2018 auf, das Land zu verlassen. In einem am Dienstag veröffentlichten Urteil bestätigt das Bundesgericht die Ausweisung (2C_430/2020).

Der gelernte Schreiner war mit 20 Jahren in die Schweiz gekommen. 2004 heiratete er eine Schweizerin und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung. Das Bezirksgericht Kreuzlingen schied die Ehe 2009. Das Migrationsamt erteilte ihm eine Aufenthaltsbewilligung zur Stellensuche und später zum Erwerbsaufenthalt − gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen mit der EU.

Von Juni 2011 bis Juni 2012 blieb er wegen einer Handverletzung erwerbslos Im Mai 2014 wurde er ausgesteuert. Da er wieder zu 100 Prozent arbeitsfähig ist, wurde sein IV-Rentengesuch abgelehnt.



Zu wenig um alternative Erwerbstätigkeit bemüht



Weil er seit 2009 teilweise und seit 2014 vollständig durchs Sozialamt unterstützt werden musste, lehnte das Migrationsamt schliesslich eine weitere Aufenthaltsbewilligung ab. Im April 2019 betrug der Saldo seines Sozialhilfekontos 84000 Franken. Mit seiner Putzfirma hatte er zeitweise mehr Ausgaben als Einnahmen. Der Beschwerdeführer habe sich «nicht mit dem nötigen Nachdruck» um eine alternative Erwerbstätigkeit bemüht; diese Annahme der Vorinstanz ist laut Bundesgericht «nicht offensichtlich unhaltbar».