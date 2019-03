Bürgerliche verlieren in Frauenfeld, Links-Grün legt im Gemeinderat zu Bei den Wahlen ins Frauenfelder Stadtparlament verlieren die SVP und die FDP je einen Sitz. Mit neun Gemeinderäten bleibt die SVP aber grösste Fraktion. Zweitgrösste Fraktion wird Chrampfe & Hirne, die um einen auf acht Sitze zulegt. Die Grünen legen einen Sitz zu, die Grünliberalen deren zwei. Stefan Hilzinger

Der Frauenfelder Gemeinderat tagt im Grossen Bürgersaal des Rathauses. (Bild: Reto Martin)

Die «Grüne Welle» hat am Sonntag auch das Frauenfelder Stadtparlament, den Gemeinderat, erreicht. Wahlgewinnerin, gemessen an den gewonnen Sitzen, ist die Grünliberale Partei (GLP), die zwei Sitze zulegt. Nebst der bisherigen Gemeinderätin Irina Meyer ziehen hier neu Stefan Leuthold und Lorenz Weber in die Legislative.

Einen Sitz zulegen konnten auch die Grünen und die Gruppierung Chrampfe & Hirne (CH), die mit acht Sitzen zweitstärkste Fraktion wird. Für die Grünen zieht zusätzlich Priska Brenner-Braun ins Parlament ein, bei CH ist es Annina Villiger Wirth.

Stärkste Fraktion bleibt die SVP mit neun Sitzen, obwohl sie gegenüber 2015 einen Sitz einbüsste. Thomas Gemperle schaffte die Wiederwahl nicht. Er dürfte aber dennoch weiter mittun, da Gemeinderat Andreas Elliker - am Sonntag wiedergewählt - im Februar in den Frauenfelder Stadtrat gewählt wurde. Dieses Glück hat Andrea Ferraro von der FDP, sie schaffte die Wiederwahl nicht. Die Partei verliert einen Sitz und hält noch sechs Mandate. Einen Sitz hat ausserdem die EVP eingebüsst. Michael Hodel bleibt hier aussen vor.

