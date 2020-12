Budgetversammlungen Felben-Wellhausen rechnet mit deutlich besserer Finanzlage als angenommen, Ja für Sanierung der Martinistrasse Die Gemeinde Felben-Wellhausen winkte am Dienstagabend das Budget 2021 diskussionslos durch. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 52 Prozent prognostiziert sie einen Verlust von 195’000 Franken. Anschliessend fand auch die Versammlung der Schulgemeinde statt.

Coronakonform sitzen die Stimmberechtigten in der Heuberghalle und verfolgen die Gemeindeversammlung. Bild: Christof Lampart

Einer Bypass-Operation und einer vollständigen Genesung sei Dank, erfreut sich Gemeindepräsident Werner Künzler wieder guter Gesundheit und konnte so die Gemeindeversammlung am Dienstagabend in der geräumigen und somit auch pandemietauglichen Heuberghalle abhalten.

Weil die Rechnung 2019 im Frühling nicht verabschiedet werden konnte, hat die Gemeinde Felben-Wellhausen dies nun nachgeholt. Aufgrund des hervorragenden Ergebnisses mit einem Gewinn von 433’600 Franken, was gegenüber Budget 2019 eine Besserstellung um 810’000 Franken darstellt, hiessen die Stimmberechtigten die Rechnung einstimmig gut. Das gute Ergebnis, so die Finanzverantwortliche Gabriela Lehner, sei auf Minderausgaben und Mehreinnahmen in allen Bereichen zurückzuführen, wobei die Verbesserungen bei den Steuern (501’000) und der sozialen Sicherheit (117’400) am deutlichsten ausfielen.

Gemeindepräsident Werner Künzler während der Versammlung. Bild: Christof Lampart

Coronafolgen noch nicht eingerechnet

Kein Haar in der Suppe fanden die Anwesenden auch beim Budget 2021. Bei einem Aufwand von 8,52 Millionen beträgt der budgetierte Verlust bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 52 Prozent 195’000 Franken. Die Investitionsrechnung 2021 sieht Nettoinvestitionen von 363’000 Franken vor.

Gabriela Lehner erklärte, dass man für die Erstellung des Budgets 2021 lediglich die Zahlen des Vorjahres zurückgegriffen habe. Was wiederum bedeutet, dass im Budget 2021 keine Eventualitäten – zum Beispiel aufgrund der Coronapandemie – eingerechnet sind. Das Budget wurde mit grossem Mehr angenommen.

467'000 Franken für Sanierung der Martinistrasse

Gar einstimmig Ja sagten die Stimmberechtigten zum Kredit über 467’000 Franken für die Sanierung der Martinistrasse, an der nicht nur der Strassenbelag erneuert, sondern auch die bestehenden Leitungen vergrössert (Schmutzwasser) oder ersetzt (Wasser) werden müssen.

Ebenso gilt es, im Sanierungsbereich die gesamte EW-Rohranlage zu ersetzen. Keine Opposition erwuchs den fünf Einbürgerungsgesuchen von sechs Personen; sie alle erhielten in der offen abgehaltenen Abstimmung das Gemeindebürgerrecht von Felben-Wellhausen mit einem Ja-Stimmenanteil zwischen 37 und 41 Stimmen.