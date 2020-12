Budgetdebatte «Das schlechteste Ergebnis seit Jahren»: Aber der Gemeinderat stützt den Frauenfelder Stadtrat in dessen Haltung, im Voranschlag 2021 nicht in blinden Aktionismus zu verfallen Für die Frauenfelder Stadtverwaltung sieht das Budget 2021 bei einem Umsatz von 88,8 Millionen Franken ein Defizit von 3,58 Millionen vor. Fast alle Fraktionen sorgten sich zwar in der Budgetsitzung von Mittwochabend um den städtischen Finanzhaushalt, zeigten aber angesichts der unberechenbaren Auswirkungen der Coronapandemie Verständnis. Nur die Fraktion SVP/EDU lehnte das Budget ab und forderte einen Stellenstopp.

Es herrscht Maskenpflicht: Budgetsitzung des Frauenfelder Gemeinderates am Mittwochabend im Grossen und Kleinen Bürgersaal des Rathauses. Bild: Reto Martin

Christian Mader, Gemeinderat EDU. Bild: PD

Ein wenig Empathie in Zeiten wie diesen und dann noch kurz Weihnachten: Das ist Gold wert. Während die adventlichen Budgetsitzungen für den Stadtrat in früheren Jahren auch schon mal zum Spiessrutenlauf verkamen, hat der Gemeinderat zwar auch dieses Jahr den Mahnfinger erhoben, jedoch eher in fürsorglicher Manier. Aber vor allem war am Mittwoch während der über vierstündigen Budgetdebatte pandemiebedingt viel Mitgefühl vorhanden. Einzig die Fraktion SVP/EDU mit Fraktionspräsident Christian Mader (EDU) war noch nicht ganz so weihnachtlich gestimmt und verteilt die letzten Fitzen, die vom Samichlausbesuch übrig geblieben sind.

Fakt ist: Die Stadtverwaltung rechnet bei einem Umsatz von 88,8 Millionen Franken mit einem Minus von 3,58 Millionen Franken. Ein Defizit in diesem Ausmass gab es schon lange nicht mehr. Thurplus (früher bekannt als Werkbetriebe) schreibt zwar schwarze Zahlen, nämlich einen Gewinn von 5,87 Millionen bei einem Umsatz von 80,17 Millionen. Operativ resultiert im Budget aber lediglich ein Plus von 68'000 Franken. Die anderen 5,8 Millionen sind nur buchhalterisch. Das Alterszentrum Park budgetiert derweil einen kleinen Überschuss von 201'000 Franken – bei 20,37 Millionen Umsatz.

Dank hoher Reserven keine Steuerfusserhöhung notwendig

Peter Hausammann, Gemeinderat CH. Bild: PD

CH-Gemeinderat Peter Hausammann sprach bei der Stadtverwaltung wie auch bei Thurplus vom «schlechtesten budgetierten Ergebnis seit Jahren». Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration rechnete vor, dass 900'000 Franken des 3,48-Millionen-Stadt-Defizits der Coronapandemie geschuldet ist. Auch der Finanzierungsfehlbetrag in der Gesamtrechnung von 12,4 Millionen sei «happig». Gleichwohl:

«Die GPK unterstützt das antizyklische Verhalten des Stadtrats bei den Investitionen.»

Ebenfalls stehe man hinter dem Entscheid, keine Steuererhöhung zu beantragen. Mit Blick auf die sehr hohen Reserven der Stadt sei dies nicht notwendig. «Dazu kommt die schwierige wirtschaftliche Situation durch Corona. Diese sollte nicht durch höhere Steuern zusätzlich belastet werden.» So Hausammanns Meinung.

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: PD

Letztlich müsse man sich die Frage stellen: «Welche Aufgaben will und muss die Stadt erfüllen, was für eine Infrastruktur wollen wir und wie finanzieren wir das?» Und Hausammann gab gleich selber die Antwort, dass es keine vergoldete, aber eine der Hauptstadt angemessene Infrastruktur brauche, die der Bevölkerung diene. Die Ausführung des GPK-Präsidenten mussten für Stadtpräsident Anders Stokholm Balsam gewesen sein.

Der Stadtpräsident sagte: «Wir wollen die Investitionen hochhalten, zugleich den Steuerfuss nicht erhöhen.» Man verfüge über entsprechendes Polster. Alles andere wäre ein falsches Zeichen für die Volkswirtschaft. Gleichwohl strebe man mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. «Aber auch 2022 ist das leider noch eher unwahrscheinlich.»

Bürgerliche Kritik an den beantragten 4,6 neuen Vollzeitstellen

Christian Mader dagegen packte für SVP/EDU in der vorweihnachtlichen Eintracht als einziger Votant den verbalen Zweihänder aus. «Dieses Defizit ist nicht akzeptabel.» Der Rat sei offensichtlich noch nicht so weit, um dringend notwendige Streichungsanträge zu unterstützen. Dafür werde alles, was «nice to have» sei, durchgewunken.

Man erwarte klare Bedingungen bei der Schaffung von neuen Stellen, sagte Mader und sprach die beantragten 4,6 neuen Vollzeitstellen an. Er ging sogar noch weiter und forderte: «Es muss ein Stellenstopp beschlossen werden.» Zudem bereite ihm die baldige Nettoschuld grosse Sorgen. Es werde schon seit längerem zu wenig abgeschrieben. Und:

«Das Budget muss unbedingt wieder vors Stimmvolk.»

Pascal Frey, Gemeinderat SP. Bild: PD

Sorgenfalten gab es auch in anderen Fraktionen. SP-Fraktionspräsident Pascal Frey sagte: «Es sieht nicht gut aus. Leider noch schlimmer als im letzten Jahr.» Ein Teil der Steuermindereinnahmen resultiere wohl immer noch aus der Steuergesetzrevision, vermutete er. Dass der Stadtrat das Vermögen abbauen will, bezeichnete Frey als Verrat an der nächsten Generation.

«Immerhin hat der Stadtrat dieses Jahr die Kulturausgaben nicht nochmals gekürzt wie letztes Jahr. Diesmal sollen einfach die Angestellten leiden.»

Er enervierte sich über die Kritik an den nötigen Stellenaufstockungen und bedauerte, dass mit der Streichung der individuellen Lohnanpassungen (Umfang: 120'000 Franken) auf dem Rücken des Personals gespart werde.

Roman Fischer, Gemeinderat Grüne. Bild: PD

Für die Fraktion CH/Grüne/GLP sprach Roman Fischer (Grüne) von einem «unschönen Defizit». Man unterstütze aber die Haltung des Stadtrats. Gesundsparen und blinder Aktionismus seien in dieser Lage nicht zielführend. «Die Stadt soll weiterhin funktionieren.» Bei den Investitionen und bestehender Infrastruktur zu sparen, sei der falsche Weg. Wohl könne man aber Infrastruktur – Fischer denkt etwa an Strassen – zurückbauen.

Samuel Kienast, Gemeinderat EVP. Bild: PD

Der CVP/EVP-Fraktion bereitete das Defizit Bauchweh, wie Samuel Kienast (EVP) feststellte. «Aber wir sind dankbar, dass der Stadtrat nicht nervös geworden ist und nicht über eine Steuerfusserhöhung nachgedacht hat.» Es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen. Aufgrund der Reserven sei das Minus verkraftbar, auch für die kommenden zwei bis drei Jahre. «Aber es darf kein Dauerzustand werden.»

Die beantragte Stellenaufstockung erachte die Fraktion als sinnvoll. «Zufriedenes und gesundes Personal ist das Kapital der Stadt», so Kienast. Gleichwohl müsse man auch ein Auge auf die Effizienz haben. Dazu gehöre auch, wieder eine bestehende Stelle zu streichen, falls diese nicht mehr benötigt werde.

Stefan Vontobel, Gemeinderat FDP. Bild: PD

«Defizite sind immer Warnsignale, dass mehr Geld ausgegeben wird als eingenommen.» Das sagte Stefan Vontobel (FDP). Ohne das satte Eigenkapitalpolster würden die Ampeln auf Dunkelgelb stehen. Das antizyklische Verhalten bei Ausgaben und Investitionen begrüsse die FDP. Das sei nur folgerichtig. Diese Haltung dürfe einen aber nicht daran hindern, Ausgaben und Ausbau der städtischen Aufgaben kritisch zu hinterfragen.

«Wenn die Defizite der Stadt weiter wachsen, werden wir gezwungen sein, über Steuererhöhungen zu diskutieren oder Leistungsanpassungen vorzunehmen.»

Die Fraktion FDP forderte vom Stadtrat laut Vontobel mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung.