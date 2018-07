Das Konzert von Mac Miller am Open Air Frauenfeld 2017. (Bild: Andrea Stalder)

Budget-Vergleich vor der grossen Türöffnung 2018 Täglich 50'000 Besucher erwartet der Veranstalter am diesjährigen Open Air Frauenfeld. Während die Sparfüchsin Essen und Alkohol von zu Hause mitnimmt, gönnt sich das Rich Kid mit seinen Freunden eine Premium Mansion im Wert von über tausend Franken. Miranda Diggelmann

Studentin aus Stuttgart

Sophie ist 23 Jahre alt, Geschichtsstudentin aus Stuttgart und ein grosser Eminem-Fan. Derzeit hat sie gerade Semesterferien, aber ab nächster Woche putzt sie für etwas Geld in einem Altersheim. Auch Studenten müssen schliesslich ihre Brötchen verdienen. Wegen ihrer Sommerbeschäftigung verpasst Sophie jedoch das Eminem-Konzert am 10. Juli in Hannover. Deshalb hat sich die Stuttgarterin dazu entschieden, sich den Rap-Superstar am Open Air Frauenfeld anzuhören, auch weil Frauenfeld ohnehin näher liegt als Hannover. Als Studentin hat Sophie nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Dieses beläuft sich auf insgesamt 495 Franken.

Ticket: Sophie hat sich für einen 3-TagesPass entschieden. Wenn sie schon extra aus Stuttgart anreist, dann soll es sich auch lohnen. Ein 3-Tages-Pass am Open Air Frauenfeld kostet heuer 225 Franken. Schlafen wird Sophie auf dem Campingplatz in einem selbst mitgebrachten Zelt. Somit entstehen für die Geschichtsstudentin keine zusätzlichen Kosten für eine Unterkunft. Anreise: Die billigste Art und Weise, von Stuttgart in die Schweiz zu reisen, ist der Billigbus. Für den Car bis nach Zürich bezahlt Sophie am wenigsten. Zusammen mit dem Zug nach Frauenfeld kostet die Anreise für Sophie 30 Franken. Alkohol und Drogen: Auf Drogen steht die Sparfüchsin so gar nicht, dafür umso mehr auf Bier – vielleicht auch, weil Bier das billigste alkoholische Getränk am Open Air Frauenfeld ist. Sie rechnet mit rund 30 Franken pro Tag für den Gerstensaft und kommt insgesamt auf 90 Franken für Alkohol. Weil bei Sophie endlich die Lern- und Prüfungsphase vorüber ist, hat die Stuttgarterin Bock zu feiern – und auch etwas zu trinken. Deshalb nimmt Sophie zusätzlich die maximale Menge von drei Litern Alkohol mit aufs Camping-Gelände. Verpflegung: Damit Sophie nicht zu viel Geld für Essen und Trinken ausgeben muss, nimmt sie einige Snacks von zu Hause mit. Diese sollten für den ersten Tag reichen. Danach kaufe sie sich vielleicht einmal ein Schnitzelbrot oder eine Portion Pommes Frites. Das Geld für Getränke spart sie sich, indem sie ihre Flasche an einem Wasserhahn auffüllt. Sophies Budget für die Verpflegung beläuft sich somit auf 150 Franken.

Luxus-Boy aus Sydney

Der 25-jährige Bryan ist Australier und wohnt in Sydney. Er hat wohlhabende Eltern und ist – mehr oder weniger – Sohn von Beruf. Eigenes Geld verdient Bryan als Blogger auf Instagram. Vor seinen 80000 Abonnenten wirbt er mit ästhetischen Fotos für verschiedenste Marken und verdient sich so ein schönes Sümmchen Geld dazu. Um seinen Abonnenten etwas zu bieten, jettet Bryan um die ganze Welt – dieses Wochenende ans Open Air Frauenfeld in die Schweiz. Unter anderem, weil Bryan gerne Hip-Hop hört. Geld spielt dem jungen Australier dabei keine grosse Rolle – wenn schon, denn schon. Sein Budget beläuft sich auf insgesamt 4835 Franken.