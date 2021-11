Budget 2022 Weil die Überzeit überhandnimmt: Nach 2020 und 2021 plant Stadt Frauenfeld auch für kommendes Jahr grössere Aufstockungen im Stellenplan Der Stadtrat beantragt im Voranschlag 2022 die Schaffung von fünf neuen Vollzeitstellen. Die Hälfte davon betrifft verschiedene Bereiche der Sozialen Dienste. Der Bedarf sei in jedem Fall ausgewiesen, sagt Stadtpräsident Anders Stokholm. Man schaffe definitiv keine Stellen auf Vorrat.

Stellenaufstockungen sind unter anderem im Amt für Sicherheit (Gastronomie), im Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung, auf den Sportanlagen und bei der Berufsbeistandschaft geplant. Bilder: Getty, Donato Caspari, Mario Gaccioli, Andrea Stalder

Aller guten Dinge sind drei. Obschon ob dieser Dinge Kritik von bürgerlicher Seite nicht unwahrscheinlich ist. Denn der Stadtrat beantragt im Budget 2022 eine nächste grössere Aufstockung im Stellenplan – dies nach 2020 und 2021. So plant der Voranschlag, über den der Gemeinderat am 15. Dezember befindet, mit fünf neuen Vollzeitstellen sowie 50 Stellenprozenten befristet. Der Personalaufwand steigt damit auf 24,9 Millionen Franken. Das sind 850'000 Franken mehr als für das laufende Jahr budgetiert. In der Rechnung 2020 lag der Personalaufwand noch bei 23,65 Millionen.

Im Jahr 2020 kamen 450 Stellenprozente neu dazu. Und für das laufende Jahr sind 4,6 Stellen neu in den Stellenplan aufgenommen worden. Letztlich kamen die beantragten Neustellen aber jeweils problemlos durch den Gemeinderat. In der Budgetsitzung vor einem Jahr kam einzig aus der Fraktion SVP/EDU die Forderung nach einem Stellenstopp. Alle anderen Fraktionen waren schon in vorweihnachtlicher Geberlaune.

Diverse Verschiebungen innerhalb der Verwaltung

Nebst Pensenanpassungen und Umwandlungen in Festanstellungen seien auch diverse Verschiebungen innerhalb der Verwaltung erfolgt, heisst es in der Botschaft zum Budget 2022. Diese Verschiebungen haben aber keine Auswirkungen auf den Nettobestand des Stellenplans. Stadtpräsident Anders Stokholm sagt, der Bedarf der Aufstockungen sei in jedem Fall ausgewiesen.

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Michel Canonica

«Die Gleitzeitsaldi sind schon hoch und steigen tendenziell weiter an.»

Das zeige auf, dass sich Überzeit anhäufe. In der öffentlichen Verwaltung im Thurgau seien die personellen Ressourcen traditionell knapp. In Frauenfeld sei das nicht anders. Und Stokholm verwehrt sich gegen einen Vorwurf, der aus dem Gemeinderat kommen könnte: «Wir schaffen definitiv keine Stellen auf Vorrat.» Vielmehr, so seine Meinung, gehe in Bereichen wie der Liegenschaftenbewirtschaftung oder der Berufsbeistandschaft der Schuss auf lange Sicht nach hinten los, wenn man chronisch unterbesetzt sei. Stokholm ist sich aber durchaus bewusst, dass das Budget mitsamt den Stellenaufstockungen im Gemeinderat hinterfragt werde.

«Wir sind gerne bereit, die neuen Stellen den zuständigen Geschäftsprüfungskommissionen ausführlich zu begründen.»

Das Rathaus Frauenfeld. Hier befindet der Gemeinderat am 15. Dezember über das Budget 2022. Bild: Donato Caspari

Auch das Informationsbedürfnis des Gemeinderats steigt

Beim Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung (AKW) sind 60 Stellenprozente mehr beantragt und betrifft die Kommunikation, auch für andere Departemente. So hätten im Departement für Bau und Verkehr die Kommunikationsaufgaben stark zugenommen, erklärt Stokholm.

«Kommunikation wird je länger, je wichtiger, das zeigt auch das steigende Informationsbedürfnis des Gemeinderats im Interesse der Öffentlichkeit.»

Im AKW seien in früheren Jahren viele Kommunikationsaufträge extern vergeben worden. Diese sollen vermehrt in-house erledigt werden.

Im Finanzamt sind für die Lohnbuchhaltung zusätzliche 30 Stellenprozente budgetiert. Die Überlastung in diesem Bereich führe zu Überzeiten beim bestehenden Personal. Weiter soll es im Amt für Sicherheit eine Aufstockung von 0,6 Vollzeitstellen geben. Die Etaterhöhung gliedert sich folgendermassen auf: 10 Prozent Gastronomie, 5 Prozent Marktwesen, 25 Prozent Bewilligungserteilung und 20 Prozent Administration respektive Stellvertretungen.

Festhalle und Sportanlagen: Neu unbefristete Stellvertretungen

Die Festhalle Rüegerholz. Bild: Reto Martin

Beim Amt für Freizeitanlagen und Sport ist die Schaffung von insgesamt 90 zusätzlichen Stellenprozenten geplant. Sowohl auf den Sportanlagen (plus 50 Prozent) als auch bei der Festhalle (plus 40 Prozent) geht es darum, die bislang befristeten Stellvertreterlösungen in eine unbefristete Anstellung zu überführen. Die personell umfangreichste Aufstockung ist bei den Sozialen Diensten geplant. 80 Stellenprozent mehr soll es bei der Sozialhilfe/Beratung geben. Denn:

«Die Peregrina-Stiftung wird künftig die vorläufig Aufgenommenen nicht mehr betreuen und diese Aufgabe den Gemeinden zurückgeben.»

So heisst es in der Budgetbotschaft. Zudem soll bei der Berufsbeistandschaft aufgestockt werden: um 80 Prozent und zusätzlich um 100 Prozent beim kaufmännischen Support. «Um die grosse Arbeitslast zu meistern.» Die befristet beantragte Stellenplananpassung ist im Amt für Gesellschaft und Integration zu finden. Dort beantragt der Stadtrat zur Entlastung der Bereichsleitung Deutschkurs- und Prüfungszentrum eine bis Ende 2022 befristete 50-Prozent-Stelle.