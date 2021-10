Budget 2022 Eschliker Gemeinderat rechnet mit massivem Ertragsüberschuss – und will die Steuern um zwei Prozentpunkte senken Das vom Gemeinderat verabschiedete Budget 2022 sieht einen grossen Gewinn von über 1,5 Millionen Franken vor. Dieser kommt aufgrund einer Umbuchung der Liegenschaft Gemeindehaus Wallenwil zustande. Deshalb schlägt der Gemeinderat eine Steuerfusssenkung um zwei Prozentpunkte vor.

Das neue Eschliker Gemeindehaus macht das alte überflüssig. Weil letzteres kaum mehr für öffentliche Zwecke genutzt wird, ist im Budget 2022 eine Umbuchung vorgesehen. Bild: Roman Scherrer

Eschlikon macht's wie Fischingen: Auf einen üppigen Ertragsüberschuss folgt eine unmittelbare Steuersenkung – oder zumindest eine entsprechende Absichtserklärung seitens des Gemeinderats. Wie den Eschliker Nachrichten zu entnehmen ist, kommt der Gewinn von 1,5 Millionen Franken im Budget 2022 aufgrund einer Rechnungslegungsvorschrift zustande. Demnach ist das Gemeindehaus Wallenwil vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen umzubuchen. Dies, weil es «nicht mehr überwiegend für öffentliche Zwecke genutzt wird».

Der Gemeinderat betont denn auch, dass der Gewinn «mit Vorsicht zu geniessen» sei. Die Umbuchung verfälsche gewissermassen das Ergebnis der Budgetrechnung. Andernfalls würde ein Verlust von rund 490'000 Franken resultieren, was einer «leichten Erhöhung gegenüber dem Budget 2021» entspräche, so der Gemeinderat. Die Liegenschaft Gemeindehaus Wallenwil ist mit einem Wert von rund zwei Millionen Franken dotiert. So ergibt sich der genannte Überschuss.

Unvorhergesehene, aber erfreuliche Einnahmen

Den Entschluss, der Gemeindeversammlung am 1. Dezember dennoch eine Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte, von 50 auf neu 48 Prozenz, zu beantragen, habe der Eschliker Gemeinderat aufgrund unvorhergesehener ausserordentlicher Einnahmen beschlossen. Nebst der Umbuchung des Gemeindehauses konnte die Industrieparzelle im Riet an die Firma ChrisSports AG veräussert werden. Die Gemeinde hat zudem die Liegenschaft an der Rispergstrasse 1 in Wallenwil geerbt. Die Kaufpreis der Industrieparzelle betrug 4,8 Millionen, der Mindestverkaufspreis der Wallenwiler Liegenschaft – derzeit zum Verkauf – liegt bei 695'000 Franken.

Überdies sei auch der prognostizierte Einwohnerzuwachs in die Überlegungen eingeflossen. Schliesslich, so hält der Gemeinderat fest, lasse sich die Reduktion des Steuerfusses aufgrund der vorteilhaften Eigenkapitalsituation gut verkraften.

Mit zwei Prozent möge die Steuerfusssenkung allenfalls «ein wenig verhalten erscheinen», heisst es im Mitteilungsblatt weiter. Der Gemeinderat hält aber mit erhobenem Zeigefinger fest, dass die Nettoinvestitionen, die für die kommenden Jahre vorgesehen sind, auf hohem, wenn nicht gar zu hohem, Niveau sein werden. Allein 2022 fallen Investitionen von 3,7 Millionen Franken an. So soll etwa innerhalb der nächsten zwei Jahre die bereits seit langer Zeit geplante und fällige Erweiterung des Wasserreservoirs Buechhalden erfolgen. Weitere Projekte, die zeitnah umgesetzt werden sollen, sind die Sanierung der Hörnlibrücke und die Ortsdurchfahrt, über die «zu gegebener Zeit» abgestimmt wird.