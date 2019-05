BTS wird ausgebremst – Ständeratskommission spricht sich gegen neue Strasse im Thurgau aus Nicht ausgereifte Nationalstrassenprojekte haben im Ständerat wohl keine Chance. Dessen Verkehrskommission (KVF) sprach sich nahezu geschlossen gegen drei Projekte aus, die der Nationalrat in der Frühjahrssession genehmigt hatte. Darunter auch die Bodensee-Thurtal-Strasse.

Informationsveranstaltung zur BTS in Bürglen. (Bild: Donato Caspari)

(sda/lsf) In der Frühjahrssession hatte der Nationalrat die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) überraschend in den Ausbauschritt 2019 aufgenommen. Doch die Verkehrskommission des Ständerats macht dabei nicht mit. Sie lehnte die BTS mit zwei Gegenstimmen ab, teilten die Parlamentsdienste am Mittwoch mit.

Auch die Lückenschliessung der Zürcher Oberlandautobahn und den Muggenbergtunnel im Kanton Baselland lehnte die Kommission ab. Bei diesen beiden Projekten sogar ohne Gegenstimmen.

Da weder Inhalt noch Kosten der Projekte abschliessend bekannt seien, schätze die Kommission die Projekte als noch nicht reif für die Aufnahme in den aktuellen Ausbauschritt ein, heisst es in der Mitteilung.

Kanton hat fertig geplant und übergibt bald die Unterlagen an den Bund

Erst vergangene Woche gab die Thurgauer Baudirektorin Carmen Haag bekannt, dass der Kanton die Projektunterlagen für die BTS an das Bundesamt für Strassen übergeben wird. Die Strasse sei – abgesehen von letzten Feinschliffen – fertig geplant.

Carmen Haag betonte Anfang April gegenüber unserer Zeitung, dass die Kosten für das Projekt bereits 2016 kommuniziert worden seien und seitdem gleich geblieben seien: 1,55 Milliarden Franken, die der Bund finanzieren werde.

Sie rechnete vergangene Woche zudem damit, dass die Planungsarbeiten auf Bundesstufe zeitnah weitergeführt werden, falls der Ständerat die BTS in der Sommersession in den Ausbauschritt aufnimmt. Es wird sich zeigen, ob die Kammer entgegen der Empfehlung ihrer Verkehrskommission handeln wird.