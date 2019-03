Aadorfer Klassikfestival schafft musikalischen Brückenschlag Auch an den dritten Hänkiturmclassics fanden künstlerische Gegensätze aufs Schönste zueinander. Am Samstag spielten Cécile Grüebler und Tamara Chitadze in Aadorf. Christof Lampart

Cécile Grüebler (Violoncello) und Tamara Chitadze (Klavier) nehmen den verdienten Applaus des Publikums entgegen. (Bild: Christof Lampart)

Das einmalige Ambiente des 1847 als Warm- und Lufthänge der Rotfärberei erbauten Hänkiturms, die liebevolle Begleitung der Kulturreihe durch ein enthusiastisches OK und die Ausschmückung des Raumes entpuppten sich auch dieses Jahr als segensreicher Nährboden für ein überaus gelungenes Themen-Konzert.

Tatsächlich fügten Cécile Grüebler (Violoncello) und Tamara Chitadze (Klavier) – welche übrigens vor kurzem gemeinsam in der New Yorker Carnegie Hall ihr Début feiern durften – in ihrem Konzert mit dem Titel «Ein Abend bei den Brodskys» das bekannte, zufällige Zusammentreffen der drei weltbekannten Komponisten Johannes Brahms, Edvard Grieg und Peter Tschaikowsky im Jahr 1888 in Leipzig bei der Familie Brodsky zu einem wunderbaren musikalischen Kaleidoskop zusammen, bei dem die menschlichen Gegensätze des schroffen Brahms, des schüchternen Tschaikowskys und des freundlichen Griegs aufs Vortrefflichste ineinander verschmolzen. Und somit die wunderschöne Musik der Meister der Romantik für das Auditorium als das erlebbar machten, was sie, über alle (Sprach-)Grenzen hinweg, ist: nämlich die universellste Sprache der Welt.

Das Programm bestand fast ausschliesslich aus bekannten Werken. Angefangen vom salonmusikhaften, leichtfüssigen «Andante cantabile» aus Tschaikowskys Streichquartett op. 11, über Brahms’ melancholisch-herbstlich klingende Sonate für Violoncello und Klavier op. 38 bis hin zu Griegs schwungvoller a-Moll Sonate op. 36 – entpuppte sich das Zusammenspiel der beiden Künstlerinnen als partnerschaftliches Miteinander, dem die Freude am gemeinsamen musikalischen Tun zu jeder Zeit anzumerken war. Dazu passte hervorragend, dass Grüebler ab und an Passagen aus den Erinnerungen von Anna Brodsky an jenen Leipziger Abend vorlas. Das Publikum dankte den Aufführenden mit einem langen und verdienten Applaus und bekam dafür das wunderbar pianissimo gespielte volksliedhafte «Wiegenlied» («Guten Abend, gut’ Nacht») von Johannes Brahms zu Gehör.