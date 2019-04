Brigitte Häberli: Die Ständerätin aus Bichelsee im Interview

Brigitte Häberli wurde in Wetzikon am 23. August 1958 geboren. Sie machte die Ausbildung zur Kauffrau und arbeitete in Zürich. Seit über 35 Jahren lebt sie mit ihrem Mann in Bichelsee-Balterswil. 1996 trat sie ihre Aufgaben als Gemeinderätin an. 2003 folgte die Wahl in den Nationalrat, 2011 in den Ständerat.