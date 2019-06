Brieftauben bevölkern den Sirnacher Himmel Der Kleintierzüchterverband Sirnach zeigte am Sonntag an seiner Jungtierschau

Kaninchen, Geflügel, Ziervögel und Tauben. Am Nachmittag flogen 50 Brieftauben los. Maya Heizmann

Die Brieftauben von Daniel und Paul Stump starten in den Sirnacher Himmel. (Bild: Maya Heizmann)

Sie sind der Stolz aller Züchter: Putzmuntere junge Chüngeli. So präsentierten sich an der Jungtierschau in den Freigehegen

auf dem Sirnacher Schulareal Grünau etliche Rassekaninchenmütter und Geflügel mit ihrem Nachwuchs.

Ein besonderer Höhepunkt fand am Sonntagnachmittag mit dem sogenannten Brieftaubenauflass von Daniel und Paul Stump statt. Nach der Freilassung kreisten die 50 Vögel in Formation am Himmel, bevor sie in Richtung ihres Heimatschlags nach Sirnach und nach Hohentannen zurückflogen. Zu der Tierausstellung wurden Rösslifahrten, «Elefantenreiten» für die Kleine angeboten. Eine Festwirtschaft lud zum Verweilen und Fachsimpeln ein.