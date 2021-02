Brief an den Bundesrat Nur ein Abstimmungsbüchlein pro Haushalt: Thurgauer reklamiert Stimmrechtsverletzung Aus ökonomischen und ökologischen Gründen verschicken gewisse Thurgauer Gemeinden das Abstimmungsbüchlein pro Haushalt nur einmal. Ein Thurgauer sieht darin Verstösse gegen die Verfassung und wendet sich an Bundesrat Alain Berset.

Im Abstimmungsbüchlein des Bundes werden jeweils die Sachlagen erläutert.

Sandra Ardizzone

Thurgauer Gemeinden beschneiden die Grundrechte der Bundesverfassung. Das schreibt der Thurgauer Michael Handel von der Privatinitiative «Kinder ohne Recht » in einem E-Mail an den Bundesrat. Dass in gewissen Thurgauer Gemeinden beim Versand der Abstimmungsunterlagen an Mehrpersonenhaushalten das Abstimmungsbüchlein nur einmalig verschicken, führe zu einer Stimmrechtsverletzung.



Dadurch seien Personen auf den Inhalt fremder Post angewiesen, was den Schutz der Privatsphäre verletze. «Weder ist jemand befugt, Inhalte fremder Postsendungen bei Dritten einzufordern noch ist jemand verpflichtet, Inhalte an Dritte weiterzugeben», schreibt Handel. Ausserdem seien etwa das Gebot der Rechtsgleichheit und die Garantie der politischen Rechte und der Schutz der freien Willensbildung für jene, die kein eigenes Abstimmungsbüchlein erhalten, nicht gewährleistet.



Deshalb will Handel in seinem E-Mail vom Bundesrat wissen, mit welcher gesetzlichen Grundlage dieser «die vorliegende Grundrechtseinschränkung» legitimiere.

«Es stellt sich damit die berechtigte Frage, inwieweit Abstimmungen überhaupt rechtsgültig sind beziehungsweise wiederholt werden müssen, da Abstimmungsergebnisse mittels unvollständiger Stimmunterlagen verzerrt werden.»

Teils seit Jahrzehnten legen einige Thurgauer Gemeinden das Abstimmungsbüchlein nur einmal pro Haushalt den persönlichen Stimmunterlagen bei. Sie führen dabei ökologische und ökonomische Gründe ins Feld.