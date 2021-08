Die Thurgauer Dorf-OL-Serie startet diesen Freitag, 6. August, in Oberneunforn. Weiter geht es in Balterswil am 13. August. Am 20. August steht in Kreuzlingen ein OL auf dem Plan. Wängi ist am 27. August an der Reihe. Eine Woche später, am 3. September, ist Halt in Wigoltingen. Den Abschluss macht der Lauf in Weinfelden am 10. September. Gestartet werden kann jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr. Die Strecken sind je nach Kategorie zwischen zwei und vier Kilometer lang (Luftlinie). Pandemiebedingt gibt es nur sehr wenige Garderobenplätze. Die Veranstalter – die drei Thurgauer Vereine Thurgorienta, OL Regio Wil und OL Amriswil – empfehlen, direkt im Lauftenue an den Start zu kommen. Neu ist auch eine Online-Anmeldung möglich (inklusive Bezahlung des Startgelds). So soll ein Schlangestehen vor Ort verhindert werden. (ma)

www.oepfel-trophy.ch