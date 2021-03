Braunau Nach vier Jahren in der Behörde: Doris Massaro kandidiert für das Braunauer Schulpräsidium Zu den Gesamterneuerungswahlen der Braunauer Primarschulbehörde tritt Präsidentin Mathilda Halter nicht wieder an. Für ihr Amt kandidiert Doris Massaro.

Seit 2017 ist Doris Massaro Mitglied der Braunauer Primarschulbehörde. Bild: Donato Caspari

Sie weiss, worauf sie sich einlässt: Am 28. März stellt sich Doris Massaro zur Wahl als Braunauer Primarschulpräsidentin. Damit betritt die 49-Jährige kein Neuland, wirkt sie doch bereits seit 2017 in der Schulbehörde.

Mathilda Halter

abtretende Braunauer Primarschulpräsidentin (Bild: Christof Lampart)

Für das Präsidium ist Doris Massaro die einzige Kandidatin. Die bisherige Amtsinhaberin Mathilda Halter verzichtet nach acht Jahren auf eine erneute Kandidatur. Gegen Halter wäre Massaro nicht angetreten, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. «Dass das Amt etwas für mich wäre, habe ich mir schon länger gedacht», sagt sie. Mathilda Halters Rücktritt habe sie dann zu ihrer Kandidatur bewogen.

Langjähriger Schulleiter geht im Sommer in Pension

Martin Köstli

abtretender Braunauer Schulleiter (Bild: Olaf Kühne)

Der Braunauer Schule steht ein grösserer Umbruch bevor: Nicht nur erhält die Primarschulgemeinde ab August eine neue Präsidentin. Behördenmitglied Roman Brändle tritt ebenfalls nicht mehr an. Der Wiederwahl stellen sich hingegen Sonja Kassel und Sonja Sommer. Neu kandidieren für die Behörde Judith Zähner und Dominik Zellweger. Zudem geht der langjährige Schulleiter Martin Köstli im Sommer in den Ruhestand. Sein Ersatz steht auch bereits fest: Die Wuppenauerin Domenica Frigg übernimmt.

Doch trotz all dieser Veränderungen ist Doris Massaro zuversichtlich. «Mathilda Halter hat einen super Grundstock gelegt», sagt sie. «Und in der Behörde arbeiten wir in der bisherigen Zusammensetzung hervorragend zusammen.» So gebe es auch keine dringenden «Baustellen», die es zu beheben gelte. Ziele für den Fall ihrer Wahl hat sich Doris Massaro dennoch bereits gesetzt:

«Als Erstes möchte ich natürlich die neu zusammengesetzte Behörde so aufbauen, dass sie weiterhin so gut funktionieren kann wie die bisherige.»

Als grosse Herausforderung benennt sie indes das Thema Corona: «Unser Homeschooling hat gut funktioniert, und wir haben gesehen, dass wir mit unserer Digitalisierung gute Vorarbeit geleistet hatten.» Nun gelte es aber auch, darob das Persönliche nicht zu vernachlässigen. Zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, wie auch zwischen den Schülern selber.

Überhaupt scheint das Zwischenmenschliche für Doris Massaro einen hohen Stellenwert zu haben. Nach ihrer Motivation für ihre Behördentätigkeit gefragt, sagt sie spontan: «Ich war lange alleinerziehend und habe in dieser Zeit viel Unterstützung erfahren, durch Lehrerinnen und Lehrer, aber auch durch andere Eltern. Nun möchte ich etwas zurückgeben.»

Auch an ihre eigene Schulzeit im Glarnerland hat Massaro gute Erinnerungen. «Wir machen immer noch alle fünf Jahre ein Klassentreffen», sagt sie. «Eine positive Schulzeit ist wichtig für einen guten Start ins Leben. Und Lehrpersonen können dabei sehr prägend sein.» Eine gute Umgebung zu schaffen sei deshalb eine der wichtigsten Aufgaben der Behörde - und: «Die Schule Braunau bietet das bereits.»

Als weiteres Ziel benennt Doris Massaro deshalb, dass die Schule auch langfristig im Dorf erhalten werden kann. «Wir hatten vorübergehend sinkende Schülerzahlen», sagt sie. «Im Kindergarten kommen nun aber wieder stärkere Jahrgänge nach. Darüber sind wir sehr froh.»