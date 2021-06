Ersatzwahl Bernhard Braun ist der erste grüne Gemeindepräsident im Hinterthurgau In der Ersatzwahl des Eschliker Gemeindepräsidiums erzielt der bisherige Gemeinderat Bernhard Braun als einziger Kandidat mit 1101 von 1282 Stimmen ein klares Resultat.

Bernhard Braun, frisch gekürter Eschliker Gemeindepräsident. Bild: PD

Der neue Eschliker Gemeindepräsident heisst Bernhard Braun. Dies ist keine sonderliche Überraschung. War der grüne Kantonsrat doch der einzige Kandidat für die Nachfolge des im vergangenen Winter zum Wiler Stadtpräsidenten gewählten Hans Mäder (CVP). Zudem amtet Braun seit Jahresbeginn als Interimsgemeindepräsident, seit nunmehr 18 Jahren wirkt er im Gemeinderat, zuletzt auch als Vizegemeindepräsident.

Nichtsdestotrotz darf sich Bernhard Braun über ein äusserst klares Resultat freuen: Bei einer Stimmbeteiligung von 47 Prozent gingen am Sonntag 1282 gültige Wahlzettel ein, wovon 1101 mit Brauns Namen ausgefüllt waren.

Damit wird Bernhard Braun der erste grüne Gemeindepräsident im Hinterthurgau – und kann in Eschlikon auch gleich noch eine grundlegende Umstrukturierung weiterbegleiten: Ab dem 1. Juli tritt schrittweise die neue Gemeindeordnung in Kraft, welche unter anderem die Ressorts im Gemeinderat abschafft und in der Verwaltung das Geschäftsleitungsmodell einführt.

Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigt sich der frisch gekürte Gemeindepräsident äusserst zufrieden mit seinem Wahlresultat. «Es ist ein Vertrauensbeweis», sagt Bernhard Braun, «und zeigt mir: Die Leute wollen mich.»

Ersatzwahl am 28. November

Durch die Wahl Brauns zum Gemeindepräsidenten wird nun eine Ersatzwahl in den Eschliker Gemeinderat erforderlich. Deren ersten Wahlgang hat die Behörde auf den 28. November festgelegt. «Eigentlich wäre auch schon das eidgenössische Abstimmungswochenende vom 26. September möglich gewesen», erklärt Braun den Termin. «Aber wir wollten nicht, dass die Kandidatensuche in die Sommerferien fällt, was auch für die Arbeit der Interpartei sehr knapp gewesen wäre.»

Nebst der Wahl des neuen Gemeindepräsidenten ging es im Eschliker Urnengang um die Genehmigung der Rechnungsabschlüsse von Schule und Gemeinde. Und auch hier zeigten sich die Stimmbürger zufrieden mit ihrer Kommunalpolitik. Sie segneten die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde mit 1415 Ja- gegen 102 Nein-Stimmen genauso deutlich ab wie den Abschluss der Schulgemeinde: 1377 Ja- zu 115 Nein-Stimmen. (kuo)