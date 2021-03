Brand der Destillerie Der Kamin des Schnapsbrenners verursachte wohl den Brand in Strohwilen Am Dienstagabend brannte das Dach der Destillerie Macardo. Die Brandursache ist noch nicht klar, vermutlich wurde aber der Kamin zu heiss und verursachte den Brand im Dachstock.

Am Dienstagabend kam es wegen des Brandes zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr. Bild: Mario Testa (Strohwilen, 9. März 2021)

Am Dienstagabend kurz nach neun Uhr brannte es im Weiler Strohwilen in der alten Käserei, in der heute die Destillerie Macardo untergebracht ist. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot auf. Schlimmeres konnte verhindert werden, doch das Gebäude aus dem Jahre 1904 ist vor allem im oberen Bereich stark beschädigt. Etwa ein Viertel des Dachs ist kaputt, und auch das Löschwasser hat Schäden angerichtet.

Martina Bössow, Inhaberin der Destillerie Macardo. Bild: Mario Testa

Wie Martina Bössow, Inhaberin der Destillerie Macardo, erzählt, liegt der Ursprung des Brandes wohl beim Kamin des Schnapsbrenners.

«Ich und der Brandmeister waren gerade fertig mit Rumbrennen, da kommt der eine Mieter und sagt, es brenne im Dach», sagt sie.

Es war ein neuer, isolierter Kamin

Erst im November hat die Destillerie ihren Neubau eröffnet und im Zuge der Bauarbeiten auch den Kamin der Brennerei neu gebaut. «Der Kamin verlief davor an einem anderen Ort, wir haben das Rohr neu eingesetzt und es war auch gut isoliert», sagt Bössow.

Dennoch müsse es wohl im Dachstock eine Schwachstelle gegeben haben, bei der die Hitze zu stark wurde und das Holz im Dachstock Feuer fing. «Ob es ein Baufehler ist oder nicht, wissen wir noch nicht», sagt sie.

So sah der Kamin im November bei der Eröffnung aus. Bild: Andrea Stalder (Strohwilen, 17. November 2021)

Brennen geht wohl erst in einem Monat wieder

Obwohl es derzeit nicht möglich ist, Hochprozentiges zu brennen, hätten sie wohl keine wirtschaftliche Einbussen, sagt Bössow. «Unser neustes Produkt, das an Ostern rauskommt, haben wir glücklicherweise vergangene Woche gebrannt, Früchte sind derzeit noch keine da, und der Whiskey, der nun an der Reihe wäre, muss sowieso mehrere Jahre lagern, da kommt es auf ein paar Monate auch nicht mehr darauf an.»

Sie vermutet, dass es mindestens einen Monat dauert, bis die Destillerie wieder brennen kann. Bis dahin verkaufen sie die Bestände aus dem Lager, dort habe es noch genug. Und auch das Bed and Breakfast sei offen. «Wir lassen den Kopf nicht hängen, es hätte viel schlimmer kommen können», sagt Martina Bössow. Nun gehe es darum, alles wieder in Ordnung zu bringen.