Botschaft an Gemeinderat Achtung, Frist nicht verpassen! Umsetzung der Unvereinbarkeit des Frauenfelder Stadtpräsidiums mit einem Amt in Bundesbern wird konkret Der Stadtrat legt dem Gemeinderat eine Anpassung des Besoldungsreglements der Stadtratsmitglieder vor. Darin sind unter anderem der Fristenlauf betreffend der Übergangsfrist, die Ablieferung der Entschädigung sowie die organisatorischen Massnahmen geregelt.

Nicht mehr vereinbar mit dem Frauenfelder Stadtpräsidium: ein Sitz in der Vereinigten Bundesversammlung in Bern. Bild: Peter Schneider/Keystone (5. Dezember 2018)

Das Verdikt des Stimmvolks am vergangenen 26. September war eindeutig. 4656 Frauenfelderinnen und Frauenfelder – was einem Ja-Anteil von 62,4 Prozent entsprach – sprachen sich für die Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem Einsitz im National- oder Ständerat aus. Also entweder oder respektive nacheinander statt gleichzeitig. Bei der damaligen Volksabstimmung war es um eine Anpassung in der Gemeindeordnung gegangen.

Die konkrete Umsetzung der Unvereinbarkeit wird im Reglement über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates festgehalten. Der Stadtrat legt nun dem Gemeinderat eine Botschaft zur Reglementsteilrevision vor. Das Geschäft wird für eine der nächsten Sitzungen traktandiert. Insofern drängt die Zeit aber nicht, denn die Anpassung in der Gemeindeordnung ist bereits auf 1.1.2022 in Kraft getreten. Und die Reglementsanpassung soll gemäss Botschaft rückwirkend auf dasselbe Datum Rechtskraft erlangen.

Übergangsfrist läuft ab Antritt des Mandats in Bundesbern

Das Rathaus Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Aufgrund der neuen Unvereinbarkeitsregelung in der Gemeindeordnung sei auf Gesetzesstufe alles Weitere zu regeln, namentlich der Fristenlauf betreffend der Übergangsfrist von neun Monaten, die Ablieferung der Entschädigung, die organisatorischen Massnahmen sowie die Inkraftsetzung, so heisst es in der Botschaft.

Betreffend Übergangsfrist ist klar, was passiert, wenn eine Stadtpräsidentin oder ein Stadtpräsident in die Vereinigte Bundesversammlung gewählt wird. Die Frist läuft ab Antritt des Mandats. Aber es wird auch das umgekehrte Szenario geregelt: Ein amtierendes Mitglied des Bundesparlaments wird ins Stadtpräsidium gewählt. In diesem Fall muss zunächst eine Frist eingeräumt werden, um verbindlich den Rücktritt aus dem Bundesparlament zu erklären.

«Die Frist kann kurz sein, denn wer in Kenntnis der Unvereinbarkeitsregelung für das Stadtpräsidium kandidiert, hat sich dies schon überlegt.»

Somit genüge eine Frist von 14 Tagen ab Rechtskraft der Wahl ins Stadtpräsidium. Der Rücktritt müsse auf einen Zeitpunkt neun Monate nach Rechtskraft der Wahl ins Stadtpräsidium erfolgen. Und vor allem: «Gibt das Bundesparlamentsmitglied die Rücktrittserklärung nicht fristgemäss ab, endet sein Amt im Stadtpräsidium neun Monate nach Amtsantritt.»

Der aktuelle Stadtrat mit Stadtschreiberin Bettina Beck, den nebenamtlichen Stadtratsmitgliedern Fabrizio Hugentobler, Barbara Dätwyler Weber, Andreas Elliker, Elsbeth Aeppli Stettler sowie Stadtpräsident Anders Stokholm. Bild: Kevin Roth

Ablieferung aus Mandat analog zu Regelung betreffend Grossem Rat

Während der Übergangsfrist sei das Einkommen aus einem Ständerats- oder Nationalratsmandat in analoger Anwendung der bestehenden Regelung für Taggelder von Sitzungen des Grossen Rates der Stadtkasse abzuliefern, schlägt der Stadtrat vor.

Weiter berücksichtigt die Reglementsanpassung, dass der Stadtrat während der Übergangsfrist von neun Monaten «organisatorische Massnahmen zur Entlastung des Stadtpräsidiums» umsetzen kann. Dafür eingesetzt wird das Geld, das aus dem Mandat in die Stadtkasse abgeliefert wird, konkret das Jahreseinkommen, die Taggelder, die Entschädigungen für Kommissionspräsidien und Kommissionsberichterstatter sowie einen Drittel der Distanzentschädigung.

So sollen Pensumserhöhungen der nebenamtlichen Mitglieder des Stadtrats finanziert werden, «welche das Stadtpräsidium vertreten oder dessen Aufgaben übernehmen». Das Gesamtpensum der nebenamtlichen Stadtratsmitglieder (200 Prozent) darf aber nur um höchstens 50 Prozent erhöht werden. Und vor allem muss diese temporäre Aufstockung aus den Ablieferungen des Stadtpräsidiums finanziert werden können.