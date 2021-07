Bondenseegärtenpreis Gartenparadiese im Thurgau: Gärten der Kartause Ittingen und der Botanische Garten Frauenfeld überzeugen die Jury Der aktuelle Bodenseegärtenpreis geht in den Kanton Thurgau: Einmal für die Gärten der Kartause Ittingen, einmal an das Projekt Biodiversität im Botanischen Garten Frauenfeld. Auch einer der zwei Medienpreise geht in die Schweiz.

Kartause Ittingen bezaubert mit seinen Gärten seit Jahren. Bild: Helmuth Scham

(red) Die Gärten der Kartause Ittingen und das Projekt Biodiversität im Botanischen Garten Frauenfeld von Jardin Suisse Thurgau sind die Gewinner des diesjährigen Bodenseegärtenpreises. Die Auszeichnungen wurden am Donnerstag in Überlingen überreicht. Der zweite Bodenseegärten-Medienpreis ging im Bereich Print an die freischaffende Journalistin Nicole Schmidt aus Mainz und im Bereich Online an die ebenfalls freischaffende Schweizer Journalistin Regula Zellweger aus Obfelden.

Der Bodenseegärtenpreis wurde zum vierten Mal vom Verein Bodenseegärten verliehen. Kriterien sind umweltbewusstes, nachhaltiges Gärtnern und hervorragende Gartenbaukultur am Bodensee. Die Preise wurden von Landrat Klaus Hoher, Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin a.D., und Dominik Gügel, Co-Präsident Bodenseegärten, überreicht. Die Preisskulptur haben die Europa Minigärtner der Gruppe Überlingen aus Ton geschaffen.

Preis für vorbildliche Erhaltung und Pflege

Corinne Rüegg von der Kartause Ittingen nahm den Preis in der Kategorie «Vorbildliche Erhaltung und Pflege historisch wertvoller Gärten und Parkanlagen am Bodensee» entgegen. In der Laudatio von Birgit Rückert, Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, hiess es, dass die Kartause Ittingen dank jahrelanger Arbeit und immer mit Blick in die Vergangenheit und Zukunft ein Juwel der Gartenbaukultur am Bodensee erhalten und mit aktivem Leben gefüllt habe. Die Jury lobte die Gartenvielfalt, das Gesamtangebot der Kartause Ittingen und dass viele der Gärten öffentlich zugänglich sind.

Der Botanische Garten Frauenfeld bietet nebst grosser Pflanzenvielfalt auch Unterschlupf für Insekten und Kleintiere. Bild: Andrea Stalder

Das Projekt Biodiversität von Jardin Suisse Thurgau ist der Preisträger in der Kategorie «Herausragendes, qualitativ hochwertiges Projekt rund ums umweltbewusste, nachhaltige Gärtnern am Bodensee». Jardin Suisse gelang es mit diesem Projekt, mitten in der Stadt Frauenfeld Platz für die Biodiversität zu schaffen. Der Botanische Garten wurde an einigen Stellen verändert und schon brummt und summt es und neue Pflanzen finden ihren Lebensraum. Der Botanische Garten in Frauenfeld ist öffentlich zugänglich und liegt mitten im Zentrum.

Die Laudatorin Bernadette Siemensmeyer von 365° freiraum + umwelt aus Überlingen lobte das Engagement von Jardin Suisse Thurgau und den Weitblick des Vorstandes. Weitere Biodiversitätsangebote sind im Thurgau in Planung.

Medienpreis an Schweizer Bloggerin

In der Landesgartenschau-Stadt Überlingen wurde zum zweiten Mal der Bodenseegärten-Medienpreis in den Kategorien Print und Online verliehen. Es wurde herausragendes Medienschaffen über die Bodenseegärten gewürdigt. Die Jury hatte mehr als 30 Berichte und Beiträge zu bewerten. Die Gewinnerin 2021 in der Kategorie Print heisst Nicole Schmidt aus Mainz. Sie erfüllte alle Preiskriterien mit ihrem Bericht «Ein Spaziergang durch die Zeiten» in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und «Frankfurter Rundschau». In der Kategorie Online ging der Preis in die Schweiz. Regula Zellweger aus Obfelden wurde für ihre verschiedenen Blog-Beiträge über die Bodenseegärten der letzten Jahre ausgezeichnet.

Preise sind ideeller Naur und nicht dotiert

Eine fünfköpfige Fachjury hat die Gewinner des Bodenseegärtenpreises bestimmt. Teilnehmen konnten Personen und Institutionen mit Gärten, die sich der Bodenseeregion zugehörig fühlen und nicht weiter als rund 80 Kilometer vom See entfernt liegen. Die Preise sind ideeller Natur und nicht dotiert. Auch beim Medienpreis konnten sich die Medienschaffenden direkt für den Preis bewerben. Nächstes Jahr soll der Bodenseegärtenpreis im Frühsommer erneut vergeben werden.