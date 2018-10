Bombendrohung am Bergrennen Steckborn: Tatverdächtiger ermittelt Das Bergrennen in Steckborn ist im vergangenen September von einer Bombendrohung überschattet worden. Nun hat die Kantonspolizei Thurgau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen einen 50-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen Deutschen.

Schnittige Boliden und eine Bombendrohung: Das Bergrennen Steckborn machte dieses Jahr in mehrerlei Hinsicht Schlagzeilen. (Bild: Reto Martin)

(kapo/dwa) Es waren Schreckensmomente am Sonntag, 23. September, am Bergrennen in Steckborn: Im Rennbüro des Veranstalters war ein anonymer Anruf eingegangen. Eine Computerstimme behauptete, dass im Startgelände des Rennens eine Bombe platziert sei. In der Folge wurde der entsprechende Bereich mit rund 300 Personen evakuiert – bis die Polizei nach einem Grosseinsatz mit einem Spürhund schliesslich Entwarnung geben konnte.

Nun haben Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einem 50-jährigen Mann aus Deutschland geführt. Der Deutsche wird verdächtigt, für die Bombendrohung verantwortlich zu sein, wie die Thurgauer Kantonspolizei in einem Communiqué schreibt.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führe eine Strafuntersuchung, heisst es in der Mitteilung weiter. Mittels Rechtshilfeersuchen wurde die Staatsanwaltschaft Konstanz mit weiteren Untersuchungen beauftragt. Diese Ermittlungen werden in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen und der Kantonspolizei Thurgau geführt und sind noch nicht abgeschlossen.

Im Communiqué der Polizei heisst es weiter:

«Im Falle einer Verurteilung wird beabsichtigt, dem Täter die Kosten für den polizeilichen Grosseinsatz vollumfänglich zu überwälzen.»

Besucher blieben ruhig

Nachdem keine gefährlichen Gegenstände im Startbereich des Bergrennens gefunden worden waren, ging der Anlass nach rund zwei Stunden planmässig weiter. Das Publikum habe sich während der Evakuierung sehr besonnen verhalten, lobte Hanspeter Ryser, der Medienverantwortliche des Rennens, nach dem Anlass. Das Bergrennen war von mehreren tausend Menschen besucht worden.