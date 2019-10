Bodensee Schifffahrt ist zufrieden mit versöhnlichem Saisonabschluss 2019

Die Saison der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG ging am Sonntag zu Ende. Das Unternehmen blickt auf eine durchschnittliche Saison zurück. Nach harzigem Start in die Hauptsaison konnten die Passagierzahlen kontinuierlich gesteigert werden. In der Adventszeit wird es ein Geschenkschiff geben.