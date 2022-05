Bodenpolitik Direkt neben Twerenbold-Busterminal: Stadt Frauenfeld will Primarschule Land für knapp 9 Millionen Franken abkaufen, das letzte Wort haben die Stimmberechtigten Die Stadt legt dem Gemeinderat den Kauf einer 10'000 Quadratmeter grossen Parzelle am Pflanzschulweg vor, direkt neben dem Grundstück für den geplanten Twerenbold-Busterminal, dessen Baubeginn weiterhin eine Einsprache verzögert. Das Geschäft soll nicht übers Landkreditkonto laufen, weshalb das Volk mitreden darf.

Grundstück im Sonnmatt-Quartier. Der vordere Teil entlang des Pflanzschulwegs (rechts) gehört der Primarschule und soll an die Stadt übergehen. Dahinter plant die Twerenbold-Gruppe einen Busterminal. Bild: Donato Caspari

Ende November soll die Bevölkerung entscheiden, davor geht das Geschäft durch den Gemeinderat. Die Stadt will im Sonnmatt-Quartier die rund 10'000 Quadratmeter grosse Parzelle am Pflanzschulweg für 8,9 Millionen Franken kaufen. Das Land, das nördlich an die stark befahrene Schaffhauserstrasse und an die Autobahn A7 sowie westlich ans Burgerholz grenzt, gehört der Primarschulgemeinde. Sie sieht für ihre Parzelle jedoch keine strategische Bedeutung mehr, das Land sei von der geografischen Lage für die Erstellung einer Schulanlage nicht geeignet. So steht es in der Botschaft, die der Stadtrat dem Gemeinderat vorlegt.

Auf der ebenfalls noch brachliegenden Nachbarparzelle plant die Twerenbold Service AG seit Jahren einen Busterminal, der aber nach wie vor durch eine Einsprache beim Departement für Bau und Umwelt blockiert ist. Den juristischen Streitigkeiten vorausgegangen war die Volksabstimmung im Februar 2019 mit zuvor hitzigen Diskussionen. Schliesslich resultierte an der Urne eine 55-Prozent-Mehrheit (4053 Ja- gegenüber 3256 Nein-Stimmen) für den Landverkauf in Höhe von 5,7 Millionen Franken an Twerenbold. Noch gehört das Land aber der Stadt, der Baustart verzögert sich. Der Reiseunternehmer aus dem Aargau hält indes nach wie vor an seinem Projekt für rund 30 Millionen Franken fest. Der Fall liegt beim Departement für Bau und Umwelt.

Bodenpreis stieg seit Twerenbold-Abstimmung an

Augenfällig ist die Preisentwicklung des Bodens im westlichen Kurzdorf. Kostete der Quadratmeter auf der Twerenbold-Parzelle noch knapp 600 Franken, liegt die Schätzung der Thurgauer Kantonalbank sowie einer Treuhandfirma bei der Parzelle 50966 bei durchschnittlich bis zu 899 Franken, womit der Preis für eine fast ebenso grosse und weniger gut erschlossene Parzelle mit geschätzten 9,067 Millionen Franken deutlich mehr ins Gewicht fällt. In der Botschaft steht:

«Bei den Verhandlungen zwischen der Primarschulgemeinde und der Stadt Frauenfeld einigten sich die Parteien auf einen Transaktionspreis in der Höhe von 8,9 Millionen Franken.»

Mit dem Kauf der Parzelle entstehe für die Stadt die Möglichkeit, das Kurzdorf mit seinen zirka 7200 Einwohnerinnen und Einwohnern weiter aktiv zu entwickeln, schreibt der Stadtrat. Zudem wolle er bei raumwirksamen Entscheiden wie der Aufwertung von Aussen- und Grünräumen, die Gestaltung von Wohnbauprojekten sowie die gewerbliche Ausrichtung der Sockelgeschosse mitbestimmen.

Der Entscheid des Stadtrates fusst auf der Liegenschaftenstrategie, die seit etwas mehr als einem Jahr vorliegt. Die Stadt betreibe eine aktive Bodenpolitik und trage so zur Sicherung der Standortattraktivität des Lebens- und Wirtschaftsraums der Agglo und des Kantonshauptorts bei, meint der Stadtrat. «Der Kauf der Parzelle 50966 trägt zur Umsetzung der Liegenschaftenstrategie bei», heisst es.

47 Wohnungen und ein Gewerbehaus

Das Grundstück teilt sich raumplanerisch in Wohn- und Arbeitszone südlich sowie eine reine Arbeitszone für Kleingewerbe und Dienstleistungsbetriebe nördlich. Gemäss Bauvorschriften entsteht für die Stadt Potenzial für drei bis vier Wohngebäude mit je drei Regel- und einem Attikageschoss mit Platz für 47 Wohnungen zwischen 2,5- und 4,5-Zimmern. Für die Fläche in der reinen Arbeitszone sinnieren die Vertreter der Stadt über ein Gewerbehaus, das beispielsweise aus einem zweigeschossigen Gewerbeteil mit acht Metern respektive darüber fünf Metern Raumhöhe sowie einem Obergeschoss mit drei Metern Höhe für zusätzliche Büros bestehen könnte.

Konzept- und Kubaturstudie mit möglicher Projektumsetzung aus der städtischen Botschaft. Bild: Printscreen

Für den geplanten Grundstück-Erwerb nutzt der Stadtrat nicht ihre Kompetenz mit dem Landkreditkonto (LKK), das der Stadt für eine aktive Bodenpolitik Käufe, Verkäufe und Tauschgeschäfte bis zu einer Obergrenze von 25 Millionen Franken ermöglicht. Der Stadtrat schreibt:

«Da die Primarschule Frauenfeld für den Verkauf der Liegenschaft an die Stadt die Zustimmung der Stimmberechtigten benötigt, kann zeitgleich die Stadt ebenfalls die Zustimmung für den Kauf bei der gleichen Stimmbevölkerung einholen.»

Der Kauf der Parzelle könne so direkt ins ordentliche Finanzvermögen erfolgen. Und weil das Geschäft die Finanzkompetenz von 2 Millionen Franken deutlich übersteigt, kommt es definitiv vors Volk, also auch vor die Stimmberechtigten der Stadt Frauenfeld. Geplant sind die beiden zeitgleichen Abstimmungen für den 27. November.