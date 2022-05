Bodenkartierung Thurgau will Pilotkanton für die neue Schweizer Bodenstrategie sein Der Bund plant die einheitliche Bodenkartierung mit vier Pilotkantonen. Aus Sicht des Regierungsrats wäre der Thurgau bestens geeignet und hat sich um die Teilnahme beworben.

Luftaufnahmen bei Lommis. Bild: Mareycke Frehner (25.7.2018)

Im Rahmen der Bodenstrategie Schweiz soll ein Konzept für eine schweizweite Bodenkartierung erstellt werden. Gemäss dem Konzeptentwurf soll das nationale Kompetenzzentrum Boden (Kobo) eine neuartige Kartiermethode entwickeln. Dabei sollen auch moderne, satellitengestützte Fernerkundungsmethoden und Feldmesstechniken zur effizienten Erkundung des Terrains und der Bodeneigenschaften in der Praxis erprobt werden Die aktuellen Ergebnisse werden dabei von der internationalen Forschung genutzt. Die Kartiermethodik soll bis zirka 2028 zur Praxisreife gelangen.

Regierungsrat bewilligt 130'000 Franken

Das Kobo beabsichtigt, die Methode in mindestens vier Pilotkartierungen in Zusammenarbeit mit jeweils einem interessierten Standortkanton zu testen. Zu diesen Pilotkantonen soll der Kanton Thurgau gehören, wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei heisst. Daher habe der Regierungsrat den Projektauftrag «Bodenkartierung Kanton Thurgau – Pilotprojekt» mit Kosten von 130'000 Franken genehmigt.

Die Pilotkartierung soll in einem Testgebiet mit einer Grösse von 250 bis 300 Hektaren erfolgen. Dieses soll möglichst unterschiedliche Bodenbildungen und Nutzungsformen enthalten. Der Thurgau biete sich an, da hier eine breite Palette verschiedenster Böden und eine vielfältige, landwirtschaftliche Nutzungsstruktur vorhanden sei. (red)