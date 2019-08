Blackout in Gachnang: Blitzeinschlag setzt Trafostation in Brand Kurz vor Mitternacht auf Dienstag brennt im Dorf Gachnang eine Trafostation. Danach hatten die Dorfbewohner für mehrere Stunden keinen Strom. Kurzzeitig fielen auch Internet und Telefonie aus. Stefan Hilzinger

Die Feuerwehr Gachnang musst in der Nacht auf Dienstag ausrücken. (Symbolbild: Donato Caspari)

Seit 8.10 Uhr haben alle im Dorf Gachnang wieder Strom. Kurzzeitig funktionierten nach dem Stromausfall in der Nacht auf Dienstag teilweise auch Telefon und Internet nicht mehr. «Jetzt geht aber alles wieder», sagt Gemeindepräsident Roger Jung um 10 Uhr.

Kurz vor Mitternacht fiel in grossen Teilen des Dorfes Gachnang der Strom aus. Grund dafür war ein Brand in einer Trafostation im Dorfzentrum. «Wir sind ausgerückt, um für den Fall der Fälle zur Stelle zu sein», sagt Feuerwehrkommandant Bruno Gasser. Spezialisten für Starkstromanlagen hätten den Stromfluss unterbrochen und umgehend eine Provisorium aufgebaut. Der eigentliche Brand sei dann rasch gelöscht gewesen. Gegen 2.30 Uhr sei der Strom im grössten Teil des Dorfes wieder geflossen. «Einzig in der Lochlistrasse dauerte die Behebung des Schadens etwas länger», sagt Gemeindepräsident Jung.

Brandspuren in der beschädigten Trafostation in Gachnang. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

Als Ursache für Brand und Stromausfall steht ein Blitzeinschlag im Vordergrund. «Wie mir die Spezialisten erklärt haben, habe wohl ein Blitzschlag zur Überspannung und dann zum Kabelbrand in der Trafostation geführt», sagt Roger Jung. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau arbeite der Brandermittlungsdienst daran, die Ursache genau abzuklären. Die Polizei beziffert den Sachschaden an der Trafostation auf mehrere 10'000 Franken.