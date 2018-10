Kolumne Bitte Sangria mit Eis! Murgspritzer über das bevorstehende Winterhalbjahr in Frauenfeld mit Waffenlauf und Chlausmarkt, kontroversen Diskussionen wegen politischer Geschäfte sowie Getränken eines Stadtoriginals. Samuel Koch

Die Tage werden kürzer, der Nebel dichter, der Geschmack der Zuckerrüben intensiver. Trotz anhaltender Trockenheit hat uns der Herbst voll im Griff. Nach den Ferien stehen in Frauenfeld der Waffenlauf und der Chlausmarkt an. Wer braucht da schon eine Wega in Weinfelden oder eine Olma in St. Gallen, um glücklich zu sein?

Nicht minder intensiv wirft das Wahljahr seine Schatten voraus. Stadtrats- und Gemeinderatswahlen, und dann noch das kontroverse Sachgeschäft mit dem Landverkauf im Sonnmatt: Da blüht nicht nur den Stimmbürgern ein hitziges Winterhalbjahr. Gegen erhöhten Blutdruck hilft ab Mitte November nur noch der Besuch am Schlossberg beim Stadtoriginal H. P. Maier. Statt einheizendem Glühwein bräuchte es dort aber Sangria mit Eis, um die Gemüter zu beruhigen.