Bischofszell

Hermann Lei (SVP, Frauenfeld) erklärte in der Grossratsdebatte vom 23. Juni, der St.Galler SP-Regierungsrat Fredy Fässler habe in einem E-Mail-Verkehr bestätigt, «dass im Kanton St.Gallen diese Rückerstattungspflicht bereits besteht, und es geht».

Auf Anfrage dieser Zeitung schreibt Fässler, ein St.Galler Kantonsrat habe sich bei ihm erkundigt, ob St.Gallen auch eine Regelung brauche, wie sie im Thurgau diskutiert werde. In seiner Antwort habe er darauf hingewiesen, dass «unser Sozialhilfegesetz eine Rückerstattungspflicht vorsieht, eine vergleichbare Regelung also nicht notwendig sei.»

Laut Fässler ist es «theoretisch» denkbar, dass die Gemeinden Globalpauschalen nicht anrechnen: «Ich habe aber bislang nicht gehört, dass dies auch geschieht.» (wu)