BIODIVERSITÄT Zurück zu den Anfängen: Guido Leuteneggers Hochlandrinder kehren zurück in den Kreuzlinger Seeburgpark Der Biounternehmer und Politiker hatte in den 1990er-Jahren die Beweidung der städtischen Naturschutzgebiete initiiert. Zu den Wollschweinen auf der gleichnamigen Insel gesellen sich nun auch wieder seine Kühe mit den herzigen Fransen als Landschaftsgärtner.

Guido Leutenegger und Stadtrat Ernst Zülle bei den Hochlandrindern in Ermatingen. (Bild: PD)

«Freude herrscht!» Guido Leutenegger ist glücklich. «Endlich mal gute Nachrichten für Kreuzlingen», sagt er auf Anfrage und lacht. Der umtriebige Biolandwirt ist sich bewusst, dass er in seiner Funktion als Politiker der Stadtregierung in jüngster Zeit eher Kummer als Freude bereitet hat. Es sei schön zu wissen, dass er deswegen vom Stadtrat als Unternehmer nicht geschnitten werde. Denn es geht für ihn auch um die Fortführung eines Herzensprojekts, welches er in den 1990er-Jahren selber initiiert hatte. Seine Hochlandrinder kehren in diesem Frühjahr zurück in den Seeburgpark.

Ein Schottisches Hochlandrind.

(Bild: Hanspter Bärtschi – 5. Oktober 2001)

Thomas Mettler gibt Auftrag ab

Die Stadt Kreuzlingen setzt seit über 20 Jahren für die Beweidung der beiden Naturschutzgebiete Seeburgpark und Irsee Schottische Hochlandrinder ein. Anfang April musste der Auftrag neu vergeben werden, weil Thomas Mettler, Landwirt aus Zuben, ihn aus betrieblichen Gründen nicht mehr weiter übernehmen kann. Zum Zuge kommt dabei nun eben Guido Leuteneggers Natur Konkret AG.

Unternehmer Guido Leutenegger in seinem Verkaufsladen von Natur Konkret in Kreuzlingen. (Bild: Reto Martin – 5. Februar 2020)

Damit gehe die extensive Beweidung der Gebiete zurück in die Hände ihres Gründervaters, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen. Und sie erinnert daran, dass der damalige Stadtrat Leutenegger zwischen den Jahren 1997 und 2000 einen entsprechenden Pilotversuch lanciert hatte.

Tierische Landschaftsgärtner

«Durch ihren Frass, Tritt und Dung schaffen die Tiere neuen Lebensraum für zahlreiche andere Tiere und Pflanzen.» Die extensive Beweidung habe rasch einen Mehrwert gezeigt, betont die Stadt und Leutenegger unterstreicht die positiven Auswirkungen auf die Biodiversität. Das Projekt werde auch durch Biologen begleitet. Gemäss der Mitteilung der Stadt sorgten die Hochlandrinder nicht nur für eine Zunahme der Artenvielfalt, sondern sie verhinderten auch die unkontrollierte Ausbreitung von Neophyten. Obwohl sie äusserst gutmütig seien, dürften die Tiere aber weder gefüttert noch gestreichelt werden, stellt die Stadt klar.

Wollschweine und Rinder auf der Insel

Zwei Wollschweine auf der Wulesaue-Insel. (Bild: Martinna Weihrich – Januar 2003)

Ab Ende April und jeweils bis Oktober bringt nun also Guido Leutenegger wieder seine Tiere vom Hof in Ermatingen nach Kreuzlingen. Zwei oder drei Muttertiere mit ihren Kälbern werden es wohl sein, wie er sagt. Sie werden abwechselnd im Gebiet Irsee beim Ziegeleiweiher, beim Seemuseum, beim Yachthafen Seegarten oder eben auf der Wulesaue-Insel zu sehen sein. Dort allerdings getrennt von den Wollschweinen, welche der Insel vor dem Schifffahrtshafen ihren Namen verliehen und ebenfalls Leutenegger gehören. Er sagt:

«Die Beweidung mit Schottischen Hochlandrindern war damals ein Novum, das über die Region hinaus viel Interesse und Aufsehen erweckte. Ich freue mich riesig, wieder mit ihnen im Seeburgpark tätig zu sein.»

Er hatte die Aufgabe einst abgegeben, weil er seinen Fokus mehrheitlich auf die Arbeit mit seinen Tieren im Tessin legte.

Er kennt die Tiere und Weiden wie kein zweiter

«Guido Leutenegger verfügt über viel Erfahrung mit seinen Tieren und kennt die zu beweidenden Flächen wie kein anderer. Er kennt das gelingende Zusammenspiel und die Bedeutung von Beweidung und Naturschutz. Von seinem Wissen und Engagement wird die Natur und somit wir alle profitieren», lässt sich Stadtrat Ernst Zülle zitieren.