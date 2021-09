Bildung «Wie wird Schule geil?»: Damit haben sich Teilnehmende der Zukunftswerkstatt «Sekundarschule 2025» in Diessenhofen beschäftigt Am Ende September ist an der Sekundarschule Diessenhofen mit dem Worldscafé ein Workshop über die Bühne gegangen, um für die Bildung der Zukunft gerüstet zu sein.

Notizen während des Zukunftsanlasses Sekundarschule 2025. Bild: PD

Mit der gesellschaftlichen Entwicklung im Fokus startete die Schulleitung der Sekundarschule Diessenhofen Anfang des Jahres mit einer Gruppe, um einen Samstagvormittag zur Zukunftswerkstatt mit dem Titel «Sekundarschule 2025» vorzubereiten. Nebst ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern nahmen am Workshop auch Eltern, Vertreter von politischen Behörden und Vereinen sowie Vertreter von Lehrbetrieben teil, heisst es in einer Mitteilung der Volksschule Region Diessenhofen (VSGDH).

In der Form eines Worldcafés wurden an mehreren Tischen sieben Fragestellungen behandelt. «Wie regeln wir, dass das Zusammenleben an der Schule von gegenseitigem Respekt geprägt ist?» – «Wie wird Schule geil?» Oder: «Woran erkennt man, dass die Sekundarschule Diessenhofen ihr Geld wert ist?» Dank Diskussionen hielten die Teilnehmenden erste Erkenntnisse fest. Die Fragestellungen wurden durch die Projektgruppe erstellt und mit der Lehrerschaft der Sekundarschule überarbeitet. Lehrpersonen der Sekundarschule moderierten je eine Fragestellung am Tisch und notierten die Aussagen.

Diskussionen am Tisch 2 der Zukunftswerkstatt. Bild: PD

Urban Fuchs von der Schulberatung Thurgau führte gut strukturiert durch den Morgen. Davor wurden die Teilnehmenden durch den VSGDH-Schulpräsidenten Hans-Rudolf Stör und Schulleiter Roland Dorer begrüsst. In sehr engagierten Diskussionen entstanden viele Ideen und Vorschläge, heisst es weiter. So hielten die Teilnehmenden etwa fest, dass mehr auf handlungsorientierten Unterricht fokussiert und der Pflichtstoff auf ein Minimum reduziert werden soll.

Alle Ergebnisse werden nun von der Projektgruppe sorgfältig gesichtet, geordnet und gruppiert. Das Lehrerteam werde sich im November bei einer externen Retraite den Themen annehmen und sich mit ersten Projekten auf den Weg machen, damit die Sek Diessenhofen für die Zukunft gerüstet ist.