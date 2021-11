Bildung Weiter im Sinkflug: Sek Hüttwilen will nach dem Budget 2020 auch auf kommendes Jahr wieder den Steuerfuss senken Für 2022 rechnet die Hüttwiler Sekschulbehörde zwar mit einem Defizit von 250'000 Franken. Gleichwohl soll der Steuerfuss um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent sinken. So soll das überdurchschnittlich hohe Eigenkapital mittelfristig gesenkt werden können.

Vizepräsident Daniel Scheurer, Schulpräsident Patrick Bucher, Aktuar Reto Böhi, Finanzchefin Prisca Straub, Schulleiter Urs Oberholzer und Samuel Vetterli, zuständig für Liegenschaften. Bild: Manuela Olgiati

Solche Entwicklungen freuen Herr und Frau Steuerzahler im Seebachtal. Minus sechs Prozentpunkte und nun minus drei Prozentpunkte. Nachdem im Budget 2020 eine Steuerfusssenkung um sechs Prozentpunkte durchkam, soll die steuerliche Belastung der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen (SSGH) auf das kommende Jahr noch einmal sinken: um drei Prozentpunkte auf nunmehr 25 Prozent. Darüber wurden die Schulbürgerinnen und Schulbürger am Montagabend in der Mehrzweckhalle Vogelhalde in Warth-Weiningen informiert. 46 Stimmberechtigte waren zugegen. Sie werden am 28. November an der Urne über den Voranschlag 2022 befinden.

«Unsere Finanzen sind im Lot.»

Das sagte Schulpräsident Patrick Bucher. Diese Entwicklung sei erfreulich. Nebst intakten Finanzen stehen weitere Herausforderungen im Raum. Die SSGH möchte mehr mit den Primarschulgemeinden des Seebachtals zusammenarbeiten, etwa eine Ausbildung für alle künftigen Berufe, auch für das Handwerk, bieten.

Eigenkapital fängt Defizit auf Im Budget 2022 steht dem Aufwand von 4,717 Millionen Franken ein Ertrag von 4,469 Millionen Franken gegenüber, was zu einem Defizit von 248'500 Franken führt. Der Steuerfuss soll gemäss Antrag der Behörde um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent gesenkt werden. Das Defizit soll über das Eigenkapital aufgefangen werden. Dieses weist einen Saldo von über vier Millionen Franken aus. (mao)

Finanzplan rechnet mit Minusjahren

Schulbürgerinnen und Schulbürger am Infoanlass. Bild: Manuela Olgiati

Finanzleiterin Prisca Straub erläuterte die Posten des Budgets 2022. Sie sagte: «Wir rechnen mit 168 Schülern.» Investiert wird in die Erneuerung der IT-Infrastruktur in Schule und Verwaltung. Anschaffungen von iPads für alle Schüler sind mit 25'000 Franken veranschlagt. Der Aufwand verringere sich jedoch gegenüber dem Vorjahr um 115'150 Franken. Bei den Schulliegenschaften erhöht sich der Aufwand um 82'900 Franken für Infrastruktur sowie den baulichen Unterhalt. Der Finanzplan zeigt über die folgenden Jahre Ergebnisse im Minusbereich, die zu einem Abbau des Eigenkapitals führen.

«Mit einer überdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner nehmen wir eine weitere Senkung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte auf neu 25 Prozent vor.»

Das sagte Straub. Dies habe keine Auswirkungen auf die Qualität. Mit einem geringeren Steuerfuss leide der Schulbetrieb keineswegs.

Viele gehen an Aufnahmeprüfungen

Sekschülerinnen stimmten gesanglich auf den Infoabend ein. Bild: Manuela Olgiati

Schulleiter Urs Oberholzer berichtete von «einer allgemeinen Wetterlage» aus dem Schulalltag. Rund 50 Prozent der zweiten Sekundarstufe würden sich an Aufnahmeprüfungen weiterführender Schulen anmelden, sagte Oberholzer. «Ich bin sehr zufrieden, die Schülerinnen und Schüler arbeiten diszipliniert.» Eher bewölkt sei der Himmel ob der anhaltend angespannten Situation rund um die Pandemie und aufgrund des Aufwands, den man betreibe. Er sei schon froh um den Präsenzunterricht anstelle von hybriden Formaten. Durchzogen zeige sich der Arbeitsmarkt. Das Rekrutieren sei nicht einfach, weil qualifizierte Lehrpersonen fehlen. Oberholzer sagte:

«Umso erfreulicher ist die geringe Fluktuation im Team.»

Ein Vater bemängelte, dass ein Elternabend nicht durchführbar war. Obschon engagierte Eltern alternative Ideen wie Videoübertragung einbrachten, habe die Schulleitung abgeblockt. Schulpräsident Bucher stellte für weitere Elternanlässe mit vielen Teilnehmenden eine Lösung für alle in Aussicht.