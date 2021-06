Bildung Viele wollen Lehrer werden: Grosser Zulauf an der Pädagogischen Hochschule Thurgau Für das kommende Semester haben sich 300 Personen an der PHTG eingeschrieben. In den vergangenen sieben Jahren hätten sich die Anmeldezahlen beinahe verdoppelt, teilt die Hochschule mit.

Im Frühling wurde der Erweiterungsbau an der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) eröffnet.

Bild: Kevin Roth

(red) Der Lehrerberuf ist attraktiv. Für das Studium ab Herbst haben sich nahezu 300 Personen angemeldet, teilt die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) mit. Im Fokus steht offenbar vor allem die Oberstufe. «Auffallend ist der Wunsch vieler junger Frauen und Männer, sich als Lehrperson für die Sekundarstufe I zu qualifizieren», heisst es in der Mitteilung. «In diesem Studiengang haben sich die Anmeldezahlen innerhalb der letzten sieben Jahren beinahe verdoppelt.»

«Hervorragende berufliche Perspektiven, das während Corona gestiegene Image des Lehrberufs sowie die hohe Qualität der Studiengänge dürften hauptsächlich zu den stabil hohen Anmeldezahlen beigetragen haben.»

Das mutmasst Prorektor Lehre, Matthias Fuchs, gemäss Mitteilung. Wer sich an der PHTG zur Lehrperson für die Sekundarstufe ausbilden lasse, absolviere einen Teil seines Studiums an der Partneruniversität Konstanz. Die beiden Hochschulen sind vor einigen Jahren eine in Europa einzigartige Partnerschaft eingegangen.

Dank dieser Zusammenarbeit sei es überhaupt möglich geworden, im Kanton Thurgau Lehrpersonen für die Sekundarstufe auszubilden, heisst es in der Mitteilung weiter. Umgekehrt erweise sich auch die PHTG als attraktive Partnerin der Uni Konstanz, die in Deutschland zu den wenigen Universitäten mit «Exzellenzstatuts» gehöre. «So finanziert die PHTG beispielsweise mehrere Brückenprofessuren, die an beiden Hochschulen Leistungen erbringen. Das führt mitunter zu interessanten gemeinsamen Projekten im Bereich der internationalen Forschung und als Folge zu einem höheren Drittmittelzufluss.»

Viele Abgänger finden eine Stelle

Insgesamt bilden die beiden Hochschulen derzeit mehr als 2500 Lehrpersonen aus. Dadurch sei der Thurgau bisher nicht gleichermassen vom Lehrpersonenmangel betroffen wie andere Regionen in der Schweiz. Prorektor Fuchs hält fest: «Es ist für den Thurgau wegen des hohen Bevölkerungswachstums von grosser Bedeutung, Lehrpersonen im eigenen Kanton auszubilden.» Viele Abgängerinnen und Abgänger fänden ihre Stelle während der Praktika in einer der zahlreichen Praxisschulen.

Matthias Fuchs, Prorektor an der PHTG in Kreuzlingen. Bild: Thi My Lien Nguyen

«So verbleiben viele junge Lehrpersonen im Kanton Thurgau, obschon gewisse Nachbarkantone mit deutlich höheren Einstiegslöhnen locken.»

Um auch das Studium für den Lehrberuf mit jungen Kindern attraktiv zu halten, biete die PHTG ab dem kommenden Herbst erstmals den Studiengang Kindergarten-Unterstufe an. Wer dieses Studium absolviert, kann später auf der Kindergartenstufe und auf der Unterstufe unterrichten.

Die Pandemie forciert das Fernstudium

Corona habe vor allem im Studiengang für die Gymnasialstufe gezeigt, dass ein Fernstudium nicht zu Qualitätseinbussen führen muss. «Wir prüfen aufgrund der positiven Erfahrungen zukünftig vermehrt Online-Settings, um am dezentralen Standort Kreuzlingen neue Zielgruppen zu erschliessen. Es ist denkbar, dass sich an der PHTG bald auch Menschen zur Gymnasiallehrperson ausbilden lassen können, die sich aus beruflichen oder familiären Gründen beispielsweise in Amerika aufhalten», meint der für das Curriculum verantwortliche Studiengangsleiter Peter Heiniger.

Im grössten Studiengang Primarstufe sei es bisher ebenfalls gut gelungen, das Studium coronabedingt seit über einem Jahr weitestgehend online zu organisieren. «Dennoch freuen sich die meisten Studierenden und Dozierenden, hoffentlich demnächst wieder die attraktive Infrastruktur vor Ort zu nutzen.» Prorektor Fuchs stellt fest, dass derzeit das Salz in der Suppe fehlt: «Neue Menschen kennenzulernen und unbeschwerte Stunden ausserhalb der Lehrveranstaltungen gemeinsam zu verbringen, gehört einfach zu einem erfolgreichen Studium dazu.»