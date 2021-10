Bildung «Selbst Lehrpersonen von staatlichen Schulen schicken ihre Kinder zu uns»: Ehepaar aus Eschlikon baute vor 26 Jahren eine Schule in Brasilien – jetzt steht sie vor dem Aus Die Schule in Colônia do Gurguéia, die Beat und Ursula Roggensinger vor 26 Jahren aufgebaut haben, leidet massiv unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Das Ehepaar aus Eschlikon tut sein Möglichstes, eine Schliessung zu verhindern.

Ursula und Beat Roggensinger aus Eschlikon. Bild: Christoph Heer

Ihre Schule hatte mächtig Erfolg. In keiner der umliegenden brasilianischen Primarschulen lernen Kinder so schnell Lesen und Schreiben wie in jener, die Beat und Ursula Roggensinger vor 26 Jahren in Colônia do Gurguéia gegründet haben. Doch das Coronavirus hat den südamerikanischen Schulbetrieb längst an seine Grenzen gebracht.

Vor einigen Tagen erreichte ein Hilferuf des dortigen Schulleiters die Roggensingers in Eschlikon. «In all den Jahren hatte er sich nie so nervös angehört», sagt Beat Roggensinger. Das Geld fehle mittlerweile an allen Ecken und Enden, liess der Schulleiter wissen. In Brasilien herrschte fast ein ganzes Jahr Lockdown.

«Die ökonomischen Konsequenzen sind augenscheinlich.»

Die Löhne mussten schon vor längerer Zeit um einen Viertel gekürzt werden. Für brasilianisches Verhältnis sei das extrem einschneidend. «Die meisten sind auf jeden Batzen angewiesen», sagt Roggensinger weiter. Zwar sei die Schule mittlerweile wieder geöffnet, aber wegen der strengen Restriktionen können die Schulsäle nur zur Hälfte besetzt werden.

Gemeinde Eschlikon spendete 1000 Franken

Kürzlich unterstützten Beat und Ursula Roggensinger die Schule mit einem finanziellen Zustupf, ohne den ansässigen Schulleiter vorgängig darüber in Kenntnis zu setzen. Beat Roggensinger sagt:

«Er hatte tatsächlich an die Totalschliessung der Schule gedacht.»

Für das Eschliker Ehepaar ein undenkbares Szenario. Wie Roggensinger erklärt, sei das Bildungsprojekt vor 26 Jahren nur durch diverse Spendenbeiträge möglich gewesen. Unter anderem beteiligte sich damals auch die politische Gemeinde Eschlikon mit 1000 Franken daran. «Das Gebäude zu bauen, kostete damals rund 25'000 Franken. Dazu kam noch viel mehr Geld, welches wir schon in die ganze Planung investiert hatten.»

Ein Blick in die Privatschule in Colônia do Gurguéia. Bild: PD

Beat und Ursula Roggensinger lebten während zehn Jahren in der kleinen Stadt Colônia do Gurguéia im Bundesstaat Piaui. Die Ortschaft zählt rund 4500 Einwohner – etwas weniger als Eschlikon. «Wir sahen damals das Bedürfnis einer besseren Bildung, weil wir wussten, dass Bildung der Schlüssel zu besserem Leben ist», sagt Beat Roggensinger. «1995 begannen wir mit der 1. Klasse und bauten dann jedes Jahr eine weitere Klasse auf.» Es habe nicht lange gedauert, bis die Eltern begriffen, dass in der neuen Schule auf erstaunlich hohem Standard unterrichtet wird.

«Schulleitung und Lehrpersonen der staatlichen Schulen schickten ihre eigenen Kinder zu uns.»

Und auch die Stadt selbst sei so ungemein stolz auf die Privatschule gewesen, dass sie Beat und Ursula Roggensinger das Ehrenbürgerrecht zusprach. Jetzt hofft das Ehepaar, wie schon bei der Gründung der Institution, auf Spendengelder. Denn ohne diese drohe das Debakel Wirklichkeit zu werden.