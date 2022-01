Die Talentförderung an der Kantonsschule Frauenfeld verfolgt das Ziel, die Kombination von anspruchsvoller Allgemeinbildung und kontinuierlicher Laufbahn im Spezialgebiet zu ermöglichen. Angesprochen sind Jugendliche mit einem besonderen Talent in Sport, Musik, Gestalten oder Wissenschaft und mit einem ausgewiesenen Bedarf an angepassten Lernbedingungen. (red)

Weitere Informationen: www.kanti-frauenfeld.ch/talentfoerderung/talentfoerderung.html/13212