Bildung Erste Kontakte in die Arbeitswelt und höhere Chancen auf eine Lehrstelle: Frauenfelder Lift-Schülerinnen und Lift-Schüler erhalten ihre Zertifikate Die Sekundarschule Frauenfeld hat ihre Schülerinnen und Schüler des Jugendprojekts Lift ausgezeichnet. Die Absolventen erhielten ihre Zertifikate und können sich damit auf eine Lehrstelle bewerben.

Zertifikate und Rosen: die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler. Bild: Manuela Olgiati

Für manche Jugendliche ist Lehrstellensuche schwierig. Nicht für jene, die am Jugendprojekt Lift teilnehmen. Vergangene Woche erhielten in der Schulanlage Reutenen 23 Lift-Schülerinnen und Lift-Schüler der zweiten Sek aus den Schulanlagen Auen, Reutenen und Ost ihre Zertifikate.

Sie arbeiteten während der vergangenen anderthalbeinhalb Jahre stundenweise wechselnd in Unternehmen der Region und knüpften so erste Kontakte mit der Arbeitswelt. Lift ist beliebt, das Integrations- und Präventionsprogramm an der Nahtstelle zwischen Volksschule und Berufsbildung ab der siebten Klasse.

Hemmschwellen abzubauen und Motivation zu steigern, sind Themen. Die Teilnahme ist freiwillig. «Schüler arbeiten an einem schulfreien Nachmittag», sagt Madalena Bürgi, die Jugendliche zusammen mit den Klassenlehrerinnen Lesley Salamina, Sabine Höneisen und Sarah Ruf unterstützt. 70 Unternehmen bieten offene Türen. Zur Aufnahme bewerben sich Schülerinnen und Schüler schriftlich.

Die Schülerband 2x5 stimmt musikalisch in die Zertifizierungsfeier ein. Bild: Manuela Olgiati

Lob und Gratulation von Behörde und Lehrern

Karin Geiges, Vizepräsidentin der Schulbehörde, sprach vom Punktesammeln. «Jugendliche machen früh Erfahrungen mit der Arbeitswelt», sagte Andreas Rüttimann, Schulleiter und Lift-Projektleiter. Der Umgang mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten will gelernt sein. Das fange schon bei der Begrüssung an.

Schülerinnen und Schüler bereiteten sich während der Modullektionen in der Schule auf ihre Einsätze vor. Und die Schülerinnen und Schüler gewinnen dabei Selbstvertrauen. Sie sagten:

«Wir können besser telefonieren, das Arbeitstempo anheben und Durchhaltewille zeigen.»

Gianfranco Lo Maglio, Fertigungsgruppenleiter Motion bei der Baumer AG. Bild: Manuela Olgiati

Bewegende Eindrücke schilderte ein Vertreter von Gewerbe und Industrie. Gianfranco Lo Maglio, Fertigungsgruppenleiter Motion bei der Frauenfelder Baumer AG, sagte: «Ich begleitete bisher sechs Schüler.» Lo Maglio erklärte die korrekte Bewerbung auf eine Lehrstelle. Bei den Zeugniskopien liegt nun auch das Lift-Zertifikat bei.