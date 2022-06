Gewaltprävention und Schutzräume

Sicherheit ist kein leeres Wort im Departement für Justiz und Sicherheit von Regierungspräsidentin Cornelia Komposch (SP). Im übertragenen Sinn beginnt sie beim Essen und endet in der Gewaltprävention. So will der Kanton mit gutem Beispiel vorangehen und den Landwirtschaftsbetrieb Kalchrain nach positiver Expertise des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg auf Bio umstellen. Auch die Anpassung des Polizeigesetzes wurde auf den Weg gebracht. Nach dem abgeschlossenen externen Vernehmlassungsverfahren geht die überarbeitete Fassung demnächst in den Grossen Rat. Zur Sicherheit der Bevölkerung sorgt der Kanton für eine Schutzplatzabdeckung von mindestens 90 Prozent in jeder Gemeinde. 60 von 80 Gemeinden erfüllen die Zielsetzung. Aktuell sind 80 Schutzplätze im Bau, was zu weiteren zehn Gemeinden mit Zielerreichung führt. Für die Schiessausbildung soll die Ostschweizer Polizeischule in Amriswil eine Raumschiessanlage erhalten. Und zur Überprüfung des Kindschutzes, insbesondere in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, wird eine Gewaltpräventionskommission eingesetzt. (hs)