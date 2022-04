Bierfest Bier mit Raclette statt Weisswürsten und Bretzeln: Leckereien und Gemütlichkeit bei Pilgrim-Frühlingsbierfest in Fischingen Nach zwei Jahren Unterbruch ist endlich wieder ein Pilgrim-Frühlingsbierfest über die Bühne gegangen. Mit einigen Neuerungen wurden die vielen Besucher überrascht. Der Wechsel von Weisswurst auf Raclette kam gut an, die zwölf Gourmetbiere sowieso.

Gemütlichkeit ist im Klosterhof Trumpf. Bild: Christoph Heer

Da wird für einmal ausschliesslich Bier getrunken, im Rahmen zwar, dafür äusserst genüsslich. Die Pilgrim-Frühlingsbierfeste sollen nämlich auf keinen Fall in einem Saufgelage ausarten, dafür wäre es auch das falsche Publikum. Es sind weniger junge Besucher, dafür mehr eher ältere Bierliebhaber, die am Samstag im Klosterhof in Fischingen anzutreffen sind.

Die Waage zwischen männlichen und weiblichen Gästen hält sich ziemlich ausgeglichen. Wer behauptet schon, dass Bier trinken den Männern vorenthalten sein soll? Die zwölf Craft- und Gourmetbiere sind einzigartig, geschmacklich weit voneinander entfernt und werden so zum Liebhabergetränk von vielen.

Raclette passt Besucherinnen und Besuchern besser

Seit sechs Jahren existiert die Klosterbrauerei Pilgrim, aber zum ersten mal gibt es am Frühlingsbierfest keine Weisswürste und Bretzeln, sondern Raclette. Diese Änderung ist bei den Besuchern enorm gut angekommen. Das bestätigt auch Martin Wartmann. Der Pilgrim-Verwaltungsratspräsident sagt:

Martin Wartmann, Pilgrim-Verwaltungsratspräsident. Bild: Andrea Stalder

«Die Raclette-Ausgabe wird beinahe überrannt, so scheint es, als hätten wir mit der Umstellung auf die Käseköstlichkeit alles richtig gemacht.»

Eine fünfköpfige Gruppe aus Aadorf, die nach eigenen Angaben noch nie ein solch hiesiges Bierfest verpasst hat, bemerkt denn auch, dass die Weisswürste zwar gut waren, doch zu solchen Gourmetbieren passe Raclette schlicht besser.

Pilgrim-Bier stand am Frühlingsbierfest zu oberst auf der Wunschliste. Bild: Christoph Heer

Auch dieses Mal öffnet die Brauerei Tür und Tor und ermöglicht es so den Besuchern, einen Einblick in die heiligen Bierhallen zu erhaschen. Vom Technikraum zum neuen Bierlager, von der Begutachtung der Sudpfannen, bis zum Eintritt in den Bierkeller: Am Samstag mutierte Fischingen zum Bierland der Ostschweiz.

Und wer später zu Hause noch ein Pilgrim geniessen will, der nimmt kurzerhand ein Triple Blonde, ein Triple Noire oder ein Triple Ambrée über die Gasse mit. Oder – und das war auch möglich – lässt es sich kurzerhand nach Hause liefern.