Bichelseerin sammelt Geld für Gewächshaus in Nepal Bianca-Maria Exl-Preysch hat mit ihrer Stiftung eine Spendenaktion gestartet. Damit will sie einem vom Erdbeben zerstörten nepalesischen Dorf helfen.

Bianca-Maria Exl-Preysch, Gründerin der «Snowland Children Foundation». (Bild: PD)

(red) Seit 2015 engagiert sich die von der Bichelseerin Bianca-Maria Exl-Preysch gegründete «Snowland Children Foundation» für die vom verheerenden Erdbeben 2015 betroffene tibetische Minderheit in Nepal. Nun soll im Dorf Embalama, wo das Beben 90 Prozent der Infrastruktur zerstört hat, ein Gewächshaus für die Produktion von Biogemüse und Früchten errichtet werden. Dies mit dem Ziel, der Landflucht der jungen Leute entgegenzuwirken und den Menschen in ihrer Heimat eine Erwerbsquelle und damit eine Perspektive zu bieten.

Spendenaktion Weitere Informationen zum Crowdfunding sind unter www.snowland-children.org zu finden.

25'000 Franken benötigt

Auf einem eigens gepachteten Gelände soll ein affensicheres und 420 Quadratmeter grosses Gewächshaus mit Toiletten-Anlage errichtet werden, das in den Wintermonaten mit Energie aus einer Solaranlage beheizt werden kann. Die in der Anlage angebauten Bioprodukte sollen dann in der Region verkauft werden.

Für das Material und den Transport werden insgesamt 25'000 Franken benötigt. Dafür hat Bianca-Maria Exl-Preysch eine Spendenaktion auf der Internetplattform «Wemakeit» gestartet. Alle Arbeiten werden von der Bevölkerung selbst aufgeführt.