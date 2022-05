Bichelsee-Balterswil Tierische Begegnungen: Sirnacher Schüler besuchen Ifwiler Straussenfarm Im Rahmen des Projektes Schule auf dem Bauernhof besuchte eine Kleinklasse aus Sirnach den Hof der Familie Schwager in Ifwil. Nebst Straussen kamen sie in Kontakt mit Kühen, Rindern, Kälbern, Hühnern, Katzen, Schweinen, Kaninchen, Ponys und Hunden.

Eine Ifwiler Straussenhenne schaut neugierig aus ihrem Auslaufstall. Bild: Maya Heizmann

Schon von weitem sieht man, nebst den Kühen auf der Weide, die grossen Strausse im Freigehege spazieren. Claudia und Köbi Schwager haben 2010 den Betrieb von Köbis Eltern übernommen. Der Hof befindet sich in der Gemeinde Bichelsee-Balterswil im idyllischen Ifwil.

Bis jetzt war Milchwirtschaft ihr grösster Betriebszweig. Nebst den 38 Milchkühen, die sie in Eigenaufzucht gross werden lassen, bewohnen seit 2017 Strausse den Auslaufstall und die Gehege. Seit 2019 züchten Schwagers Strausse für die Fleischproduktion. Die Tiere werden mit betriebseigenem Futtermittel und ohne chemische Hilfsmittel grossgezogen. Der kurze Weg zum Schlachthof in Sirnach soll den Tieren möglichst wenig Stress verursachen.

Leopardengwändli mit Tupfen

Auf einem Rundgang lernen die elf Schüler von der dritten bis zur sechsten Stufe in der Sirnacher Kleinklasse diverse Tiere kennen. «Schau, wie herzig sind diese Ponys», freuen sich die Schüler. «Beissen sie sicher nicht», das war die grosse Frage. Unter der Wärmelampe tummeln sich einige Straussenwinzlinge, ihre stacheligen Federansätze gleichen einem Leopardengwändli. Ebenso bewundern die Schüler den Brutkasten und ein grosses Straussenei, es wiegt über ein Kilogramm. Grossen Respekt zeigen die Schüler gegenüber den ausgewachsenen Straussenvögeln. Der gewichtige Hahn Enzo verfügt über einem Harem von 42 Hennen. Die Schwagers züchten einen Mischung von Blauhals- und Schwarzhals-Straussen.

Die Straussenkücken verbringen einige Tage unter der Wärmelampe. Bild: Maya Heizmann

Auf die Frage, welches Tier ihnen am besten gefalle, geben Eliza, Denis und Mohammed die Strausse an. Doch Ashly freut sich besonders über die prächtigen Kühe. In der Znünipause kommen die beiden Hofhunde zum Zug. Vor den Hunden haben die Kinder keine Angst. So geniessen die beiden Fellnasen viele Streicheleinheiten.

Auch der Hofhund erhält seine Streicheleinheiten. Bild: Maya Heizmann

Einblicke in den Alltag

An diesem Morgen lernten die elf Schüler viel Wissenswertes über Hoftiere. Die Schule auf dem Bauernhof (SchuB) wird vom Verband der Thurgauer Landwirtschaft unterstützt. Der Bauernhof ist ein ausserschulischer Lernort, wo Schüler kreativen Unterricht erleben können. Zudem gibt ihnen der Einblick hinter die Kulissen des landwirtschaftlichen Alltags viel Aufschlussreiches.

Offene Hoftüren

Am Sonntag, 29. Mai, öffnet Familie Schwager von 10 bis 16 Uhr für einen Tag ihre Hoftüren. Nebst dem Rundgang stehen viele Attraktionen auf dem Programm.