BICHELSEE-BALTERSWIL «Gmeinsam schmeckt’s am beschte» – seit 30 Jahren existiert in Bichelsee-Balterswil der Seniorenmittagstisch Seit 30 Jahren existiert in der Gemeinde Bichelsee-Balterswil ein Seniorenmittagstisch. Zum Jubiläumsanlass trafen sich Frauen und Männer zum gemeinsamen Essen. Seit November 2021 findet der Mittagstisch im evangelischen Kirchgemeindehaus statt.

Seit 30 Jahren gibt es in der Gemeinde Bichelsee-Balterswil einen Seniorenmittagstisch. Bild: PD

Die Leiterin des ökumenischen Seniorenmittagstischs, Edith Vogel, durfte über 30 Seniorinnen und Senioren zum Jubiläumsanlass und dem gemeinsamen Essen begrüssen. Sie erzählte von der Entstehung und Organisation des Mittagstischs sowie den Veränderungen im Laufe der Jahre.

Die Idee eines Seniorenmittagstisches stammte ursprünglich von Pro Senectute. Rosmarie Bürge, Agnes Schai und Hedi Schwager hörten von dieser Idee und fanden, dass in ihrer Gemeinde ein Mittagstisch fehle. Kurzerhand stampften die Frauen dieses Angebot aus dem Boden. Es ist genau 30 Jahre her, dass die ersten Seniorinnen und Senioren am gemeinsamen Mittagessen in der Traberstube in Bichelsee teilgenommen haben. Das Motto «Gmeinsam schmeckt’s am Beschte» hat sich über die Jahre hinweg bestätigt.

Gesellige Runde und gemütliche Atmosphäre

Während vieler Jahre lieferte das Küchenteam vom Landhaus Bichelsee den Hauptgang für den Mittagstisch. Suppe und Dessert wurde damals vom Mittagstisch-Team selber zubereitet. Damit sich die Seniorinnen und Senioren wohlfühlen konnten, gehörte auch ein schön dekorierter Tisch dazu, Service und Abwasch natürlich inbegriffen. Das Team passte sich in Sachen Deko jeweils den Jahreszeiten an. Eine weitere Aufgabe des Teams war der Transport des Essens vom Restaurant Landhaus ins Pfarrhaus. In der Hitze des Gefechts passierte es der Fahrerin Rosmarie Bürge oft, dass sie vergass, bei der Rückführung der Gefässe die Kerzen in den Wärmeplatten auszublasen. Glücklicherweise kam es nie zu einem Brand, wie sie am Jubiläumstag augenzwinkernd meinte.

Sie, welche zum Gründungsteam gehörte und 25 Jahre an vorderster Front mithalf, wurde mit einem Blumenstrauss geehrt. Die beiden anderen Gründungsmitglieder sind verstorben. Rosmarie Bürge aber geniesst seit fünf Jahren das Verwöhnprogramm ihrer Nachfolgerinnen und schätze die gesellige Runde und gemütliche Atmosphäre. Das Schöne sei auch, dass man Mitmenschen aus der Gemeinde kennen lerne und sich in geselliger Runde verwöhnen lassen dürfe. Gekocht wird inzwischen vom Küchenteam des Restaurant Krone in Balterswil. Der nächste Mittagstisch findet am Freitag, 6. Mai, statt. (red)